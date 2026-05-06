Tragédia de Mariana: Justiça da Inglaterra confirma responsabilidade de empresa

A Justiça da Inglaterra negou o recurso da BHP Billiton (acionista da Samarco Mineração) e confirmou a responsabilidade da mineradora na tragédia de Mariana. O Tribunal de Apelação manteve o entendimento de que a empresa agiu com negligência e imprudência diante de riscos conhecidos, que levaram ao rompimento da barragem, cujos rejeitos atingiram o Rio Doce, causando morte e destruição por onde passou, no Espírito Santo e em Minas Gerais.





O processo agora avança para uma nova fase, que vai avaliar os danos sofridos pelas pessoas e municípios atingidos para estabelecer as indenizações. As audiências para definir esses valores estão programadas para começar em abril de 2027.

