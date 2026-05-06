Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos on-line de graça no ES

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, no site do programa.





A seleção será feita por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas de cada curso. Cada candidato poderá se inscrever em até duas formações, utilizando um único CPF e um e-mail válido.





Também será permitida a participação de moradores de outros estados, com limite de até 5% das vagas por curso. A lista dos selecionados será divulgada no dia 20 de maio.