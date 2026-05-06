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Qualificação

Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos on-line de graça no ES

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática; inscrições até 15 de maio

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 10:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2026 às 10:34
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa magnific

Já estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes voltados a quem deseja se qualificar sem sair de casa. A oferta é de 22 mil vagas na modalidade on-line, oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).


São 22 cursos de qualificação, com 1.000 vagas para cada um. A carga horária é de 120 horas. 


Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, no site do programa


A seleção será feita por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas de cada curso. Cada candidato poderá se inscrever em até duas formações, utilizando um único CPF e um e-mail válido.


Também será permitida a participação de moradores de outros estados, com limite de até 5% das vagas por curso. A lista dos selecionados será divulgada no dia 20 de maio.

Os alunos deverão acessar a plataforma do curso entre os dias 26 de maio e 27 de julho. Vale lembrar que só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional o candidato que obtiver aproveitamento mínimo de 60%.


O objetivo da Secti é ampliar o acesso à formação profissional, fortalecendo as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

Cursos ofertados

  • Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas
  • Agente Comunitário de Saúde (Novo)
  • Aprendizagem Maker (Novo)
  • Assistente de Contabilidade
  • Assistente de Produção Cultural
  • Auxiliar Administrativo
  • Canva para Seu Negócio (Novo)
  • Conferente de Carga e Descarga (Novo)
  • Corte e Costura Básico
  • Cozinha Asiática
  • Cuidador de Pessoas com Necessidades Especiais
  • Cuidador Infantil
  • E-Commerce
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Empreendedorismo no Mercado de Beleza
  • Hamburgueria
  • Informática Avançada  
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Panificação
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel

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