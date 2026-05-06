Inscrições abertas para 22 mil vagas em cursos on-line de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes voltados a quem deseja se qualificar sem sair de casa. A oferta é de 22 mil vagas na modalidade on-line, oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).
São 22 cursos de qualificação, com 1.000 vagas para cada um. A carga horária é de 120 horas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática.
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, no site do programa.
A seleção será feita por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas de cada curso. Cada candidato poderá se inscrever em até duas formações, utilizando um único CPF e um e-mail válido.
Também será permitida a participação de moradores de outros estados, com limite de até 5% das vagas por curso. A lista dos selecionados será divulgada no dia 20 de maio.
Os alunos deverão acessar a plataforma do curso entre os dias 26 de maio e 27 de julho. Vale lembrar que só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional o candidato que obtiver aproveitamento mínimo de 60%.
O objetivo da Secti é ampliar o acesso à formação profissional, fortalecendo as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.
Cursos ofertados
- Administração e Gestão Básica de Pequenas Empresas
- Agente Comunitário de Saúde (Novo)
- Aprendizagem Maker (Novo)
- Assistente de Contabilidade
- Assistente de Produção Cultural
- Auxiliar Administrativo
- Canva para Seu Negócio (Novo)
- Conferente de Carga e Descarga (Novo)
- Corte e Costura Básico
- Cozinha Asiática
- Cuidador de Pessoas com Necessidades Especiais
- Cuidador Infantil
- E-Commerce
- Educação Especial e Inclusiva
- Empreendedorismo no Mercado de Beleza
- Hamburgueria
- Informática Avançada
- Informática Básica
- Inglês Básico
- Panificação
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel