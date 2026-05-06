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Rota do petróleo

Irã anuncia que Estreito de Ormuz está liberado para navegação 'segura'

Cerca de 20% do transporte mundial de petróleo passa pelo estreito. O canal se tornou o principal foco do conflito iniciado em 28 de fevereiro

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:19
Estreito de Ormuz, entre o Irã, Omã e Arábia Saudita, é controlada pela guarda iraniana e está ao alcance de armamentos, como drones camicazes, minas aquáticas e mísseis
Estreito de Ormuz, entre o Irã, Omã e Arábia Saudita, é controlada pela guarda iraniana e está ao alcance de armamentos, como drones camicazes, minas aquáticas e mísseis Marine Traffic/Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quarta-feira (6) que o Estreito de Ormuz está liberado para navegação "segura".

Teerã divulgou comunicado nas redes sociais. "Agradecemos aos capitães e armadores do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã por cumprirem as regulamentações iranianas do Estreito de Hormuz e por contribuírem para a segurança marítima regional. Com as ameaças do agressor neutralizadas e novos protocolos em vigor, será garantida a passagem segura e estável pelo estreito", diz o texto.


Cerca de 20% do transporte mundial de petróleo passa pelo estreito. O canal se tornou o principal foco do conflito iniciado em 28 de fevereiro, após ataques israelenses e americanos contra o Irã. O cessar-fogo entre Washington e Teerã entrou em vigor em 8 de abril.

Trump afirmou nesta quarta-feira (6) que a guerra pode terminar se o Irã aceitar a proposta. O presidente dos EUA alertou que os bombardeios americanos ao Irã serão retomados em um "nível e intensidade muito maiores" se Teerã não cumprir o acordo para abrir o Estreito de Hormuz. "Se eles não chegarem a um acordo, os bombardeios começarão e, infelizmente, serão em um nível e intensidade muito maiores do que antes", disse ele.


EUA E IRÃ ESTÃO PRÓXIMOS DE ACORDO


Os Estados Unidos e o Irã estão próximos de fechar um acordo para encerrar a guerra. A informação é de um funcionário de alto escalão do Paquistão, que atua como mediador nas negociações, segundo a agência de notícias Reuters.


Washington e Teerã discutem um memorando de uma página para pôr fim ao conflito e às disputas no Estreito de Hormuz. "Vamos concluir isso muito em breve. Estamos chegando perto", disse a fonte do Paquistão, país que sediou as únicas negociações de paz da guerra até o momento e continua desempenhando esse papel de mediador, apresentando propostas entre as partes.


Notícias sobre um possível acordo fizeram com que os preços globais do petróleo despencassem. Contratos futuros do petróleo Brent, referência internacional, caíram cerca de 11%, para aproximadamente US$ 98 o barril. Os preços das ações globais também dispararam e os rendimentos dos títulos caíram devido ao otimismo em relação ao fim de uma guerra que interrompeu o fornecimento de energia.

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