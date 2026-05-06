O acordo Mercosul-União Europeia começou. Agora vem a parte mais difícil

Para o Brasil, a principal oportunidade está na ampliação do acesso ao mercado europeu em áreas nas quais o país tem vantagens competitivas claras. O agronegócio, os alimentos processados, a celulose, alguns segmentos minerais, produtos de base florestal, café, carnes, frutas e outros bens associados à nossa base produtiva podem se beneficiar de melhores condições de entrada na Europa. No caso do Espírito Santo, há uma agenda evidente. O estado tem forte presença em café, celulose, rochas ornamentais, siderurgia, logística portuária e comércio exterior. Uma relação comercial mais previsível com a União Europeia pode favorecer empresas que já exportam, mas também estimular novos investimentos em qualidade, certificação, rastreabilidade, design, agregação de valor e inserção em cadeias internacionais.





Esse ponto é fundamental. O acordo não premia apenas quem produz barato. Ele tende a premiar quem consegue produzir com padrão, escala, regularidade, certificação e reputação. A União Europeia é um mercado sofisticado, com consumidores exigentes, regras sanitárias rigorosas, crescente preocupação ambiental e padrões técnicos elevados. A redução de tarifa ajuda, mas não substitui a necessidade de cumprir normas. O produtor ou a empresa que imaginar que o acordo, sozinho, abrirá o mercado europeu estará subestimando o desafio. A porta pode ficar mais aberta, mas passar por ela continuará exigindo preparo.





Também há oportunidades pelo lado da importação. A entrada mais competitiva de máquinas, equipamentos, insumos, medicamentos, produtos químicos, bens de capital e tecnologias europeias pode ajudar a reduzir custos e elevar a produtividade de empresas brasileiras. Esse ponto costuma receber menos atenção no debate público, mas talvez seja um dos mais relevantes. O Brasil é uma economia cara, com baixa produtividade média, logística deficiente, insegurança regulatória e custo de capital elevado. A possibilidade de importar melhores equipamentos e insumos a preços mais competitivos pode estimular a modernização produtiva, desde que as empresas tenham capacidade financeira e ambiente econômico para investir.