O custo escondido da adaptação tributária para as pequenas empresas

Os contratos também merecem atenção. Muitos contratos vigentes foram assinados com base no sistema tributário atual. Se a estrutura de tributos, créditos e custos muda, pode haver desequilíbrio econômico. Para empresas menores, o risco é maior quando há contratos de fornecimento contínuo, prestação de serviços recorrentes ou preços fixos por longos períodos. Se o contrato não prevê mecanismos de revisão, repasse ou comprovação de impacto, a pequena empresa pode acabar absorvendo perdas na margem. Nos novos contratos, será cada vez mais importante prever cláusulas de adaptação à transição tributária.





Isso não significa que a reforma seja ruim para as pequenas empresas. Pelo contrário, um sistema mais simples, transparente e menos cumulativo pode beneficiar todo o ambiente de negócios no longo prazo. Menos litígio, menos sobreposição de regras e mais clareza podem reduzir barreiras de crescimento e melhorar a produtividade. O ponto é que existe uma distância entre o desenho final desejado e o caminho necessário para chegar até ele. E é justamente nesse caminho que as pequenas empresas podem enfrentar mais dificuldades.





Por isso, a agenda de adaptação precisa começar agora. Pequenas empresas não precisam se transformar em especialistas em reforma tributária, mas precisam saber onde estão expostas. Devem conversar com seus contadores, atualizar sistemas, revisar contratos, entender se vendem para consumidor final ou para outras empresas, avaliar seus principais fornecedores e simular impactos sobre preço, margem e caixa. A preparação não precisa ser sofisticada, mas precisa ser antecipada.





A reforma tributária pode simplificar o sistema amanhã, mas exige capacidade de adaptação hoje. Para as empresas menores, esse intervalo entre a promessa de simplificação e o custo concreto da transição é o ponto mais sensível. Se a implementação for bem conduzida, a reforma poderá reduzir distorções e melhorar o ambiente de negócios. Mas, se o processo for tratado como algo distante ou apenas técnico, muitas pequenas empresas poderão descobrir tarde demais que a mudança tributária também é uma mudança de gestão, estratégia e competitividade.