Em plena Copa do Mundo, como enfrentar o vício em bets?

Há alguns dias, olhando pela janela do carro, notei o comércio e as ruas enfeitadas de verde e amarelo. Na TV, no rádio ou nas redes sociais, a maior parte dos programas, comerciais e postagens falam da Copa do Mundo de Futebol. Isso seria fenomenal, não fosse um problema crescente que encontra terreno fértil no Mundial: ludopatia, o vício em jogos, hoje facilitado pela modalidade online.





E o problema é alarmante. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2 e 3 milhões de brasileiros sofrem da doença. Por mais que existam mecanismos para autoexclusão de bets, recai sobre o usuário determinar o período desse autoafastamento, contraposto a ação contínua de algoritmos implacáveis que bombardeiam publicidades em todas as mídias.





Para além da força de vontade, uma pessoa viciada em jogos dificilmente terá chances de reconstruir a vida sem rede de apoio, atendimento médico adequado e, especialmente, sem instrumentos legais que visem a preservar o patrimônio familiar que restou e a buscar restituir o que se perdeu.