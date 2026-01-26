A partir de 14 anos

ES vai oferecer atendimento especializado para vício em apostas on-line e jogos digitais

Serviço gratuito será realizado por equipe multiprofissional, com acompanhamento ambulatorial por profissionais de enfermagem e médicos, além de avaliação psicossocial conduzida por psicólogos e assistentes sociais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:10

Jogo do Tigrinho: plataforma que simula um cassino online virou febre no país nos últimos anos Crédito: Divulgação

O Governo do Espírito Santo, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd) e do Programa Rede Abraço, passa a oferecer, a partir de agora, atendimento especializado para dependência em apostas on-line e jogos digitais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26).

Trata-se de uma linha específica de atendimento da Rede Abraço, voltada para pessoas a partir de 14 anos de idade, que sofrem com a compulsão por jogos digitais e apostas esportivas, e que busca não apenas acolher quem já apresenta um quadro de dependência instalado, mas também atuar de forma preventiva com quem demonstra sinais iniciais.

O atendimento será realizado por equipe multiprofissional, com acompanhamento ambulatorial por profissionais de enfermagem e médicos, além de avaliação psicossocial conduzida por psicólogos e assistentes sociais. Também será oferecido suporte e orientação aos familiares impactados pela situação.

De acordo com o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas e coordenador da Rede Abraço, Carlos Lopes, a iniciativa acompanha a evolução dos perfis de dependência observados nos atendimentos.

“Entendemos que a compulsão por jogos apresenta características muito semelhantes às dependências químicas. Muitas vezes o prejuízo financeiro é o que leva a pessoa a procurar ajuda, mas nosso trabalho é tratar a raiz emocional do problema. Estamos preparados para oferecer um acolhimento humanizado, transformando o estigma em tratamento e esperança”, destacou.

Onde procurar ajuda

O atendimento é gratuito, sem necessidade de encaminhamento ou agendamento prévio. Os CAADs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

CAAD Vitória (Região Metropolitana)

R. Treze de Maio, 47 – Centro de Vitória

Telefone: 0800 028 1028

WhatsApp: (27) 3636-6200

CAAD Cachoeiro de Itapemirim (Região Sul)

R. Dr. Raulino de Oliveira, 56 – Centro

Telefone: (28) 3028-2784

CAAD Linhares (Região Norte)

Av. Hans Schmoger, 333 – Bairro Conceição

Telefone: (27) 3150-2845

