ES vai oferecer atendimento especializado para vício em apostas on-line e jogos digitais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:10
O Governo do Espírito Santo, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd) e do Programa Rede Abraço, passa a oferecer, a partir de agora, atendimento especializado para dependência em apostas on-line e jogos digitais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26).
Trata-se de uma linha específica de atendimento da Rede Abraço, voltada para pessoas a partir de 14 anos de idade, que sofrem com a compulsão por jogos digitais e apostas esportivas, e que busca não apenas acolher quem já apresenta um quadro de dependência instalado, mas também atuar de forma preventiva com quem demonstra sinais iniciais.
O atendimento será realizado por equipe multiprofissional, com acompanhamento ambulatorial por profissionais de enfermagem e médicos, além de avaliação psicossocial conduzida por psicólogos e assistentes sociais. Também será oferecido suporte e orientação aos familiares impactados pela situação.
De acordo com o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas e coordenador da Rede Abraço, Carlos Lopes, a iniciativa acompanha a evolução dos perfis de dependência observados nos atendimentos.
“Entendemos que a compulsão por jogos apresenta características muito semelhantes às dependências químicas. Muitas vezes o prejuízo financeiro é o que leva a pessoa a procurar ajuda, mas nosso trabalho é tratar a raiz emocional do problema. Estamos preparados para oferecer um acolhimento humanizado, transformando o estigma em tratamento e esperança”, destacou.
O atendimento é gratuito, sem necessidade de encaminhamento ou agendamento prévio. Os CAADs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o