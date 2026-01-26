Mulher é hospitalizada após ser atacada por pitbull em Sooretama
Uma mulher de 56 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull na tarde de domingo (25), no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e precisou ser hospitalizada.
Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, a diretora da Vigilância em Saúde do município, Jackelene Ramos, afirmou que o cão é doméstico, vacinado e não apresenta risco de transmissão da raiva. O animal teria saído da residência após o portão ficar semiaberto, possivelmente após alguém ter entrado no quintal na noite anterior.
A vítima, que coletava latinhas na rua no momento do ataque, foi atendida no Pronto Atendimento de Sooretama e encaminhada ao Hospital Rio Doce, em Linhares, onde recebeu os cuidados necessários e já teve alta. Ela segue em casa, realizando curativos diários com acompanhamento da equipe de saúde do município.