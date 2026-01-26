Mulher é hospitalizada após ser atacada por pitbull em Sooretama

A vítima passava por essa rua em Sooretama, onde acabou atacada pelo pitbull Crédito: Douglas Abreu

Uma mulher de 56 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull na tarde de domingo (25), no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e precisou ser hospitalizada.

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, a diretora da Vigilância em Saúde do município, Jackelene Ramos, afirmou que o cão é doméstico, vacinado e não apresenta risco de transmissão da raiva. O animal teria saído da residência após o portão ficar semiaberto, possivelmente após alguém ter entrado no quintal na noite anterior.