AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Austrália é eficiente, segura pressão da Turquia e vence na estreia da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Austrália é eficiente, segura pressão da Turquia e vence na estreia da Copa do Mundo

Seleção da Oceania surpreendeu com gols de Irankunda, no primeiro tempo, e Metcalfe, na etapa final

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 03:13

Publicado em 

14 jun 2026 às 03:13
Connor Metcalfe, da Austrália
Reuters/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem achava que a Turquia dominaria a Austrália só por ter mais tradição no futebol foi surpreendido na madrugada deste domingo (14) com a derrota por 2 a 0 no estádio BC Place, em Vancouver, Canadá. Os turcos realmente tiveram muito mais ações no ataque (29 chutes a gol contra 9), levando perigo ao goleiro Beach, mas os australianos demonstraram que não possuem um time tão frágil como era no passado.



Com uma defesa bem postada para segurar o rival e jogadores rápidos no meio de campo e no ataque, a seleção da Oceania também levou perigo ao goleiro Cakir, principalmente, em contra-ataques. E foi numa dessas jogadas, aos 26min de jogo, que Bos, do campo de defesa, lançou para Irankunda nas costas da zaga turca. O atacante deu um drible da vaca em Demiral e bateu com frieza na saída de Cakir, rasteiro no canto direito.


O gol fez a Turquia acelerar ainda mais as jogadas para tentar o empate, mas todas as chances foram perdidas: algumas finalizações para fora, outras bloqueadas pela defesa e poucas defendidas por Beach.

Aos 29min, Bardakci carimbou a trave australiana, após Beach desviar a bola com a ponta dos dedos.


Com o aumento da pressão turca, os australianos aproveitaram as falhas do oponente para tentar ampliar e Irankunda, de 20 anos, que é filho de pais do Burundi e nascido em um campo de refugiados na Tanzânia, quase marcou o segundo aos 44min, mas o goleiro salvou.


O segundo tempo começou com as duas seleções em alta voltagem, igual ao primeiro. Os australianos até tentaram mais jogadas de ataque, não apenas esperando contra-ataques.


E quando a pressão turca sufocava o rival, com um chute seguido ao outro, a Austrália marcou o segundo gol aos 29min, com o volante Metcalfe. Ele pegou a bola no meio de campo, carregou até perto da área e finalizou rasteiro de canhota, no canto esquerdo, sem defesa para Çakir.


Na sequência, Beach salvou de novo sua equipe ao defender um chute de Akturkoglu de dentro da pequena área. Ele já havia feito uma defesa difícil em cobrança de falta de Arda Güler. Com o choque ao levar o segundo gol, os turcos partiram para o desespero, mas a defesa australiana continuou impecável e segurou o ímpeto rival até o apito final.


Com o resultado, o grupo D tem os Estados Unidos na liderança com 3 pontos e 3 de saldo de gols, à frente da Austrália, com 3 pontos e 2 de saldo. A Turquia fica em terceiro e Paraguai, em quarto, ambos zerados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alexis e Pagliarini e Alexandre Pedroni
Mercado publicitário prestigia lançamento do 39º Festival Colibri em Vitória
Viagem, bagagem, voltando para casa
Casa e estrada se equilibram uma no equilíbrio da outra
Não preciso baixar aplicativo para acompanhar a vida escolar dos alunos na Serra
Não adianta esconder: pais agora podem ver notas dos filhos pelo celular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados