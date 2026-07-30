Federação PSDB-Cidadania lança chapa só com deputados estaduais

Presidente do PSDB no Espírito Santo, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, mostrou-se otimista com o quadro que vai representar o partido nas Eleições 2026 e espera que sejam eleitos pelo menos dois dos candidatos que se apresentam para a disputa.





Arnaldinho está apostando as fichas nas candidaturas após uma transição no comando do partido marcada por desfiliações e perda de espaço político. Ele ingressou no ninho tucano em dezembro passado. O ato de filiação ao PSDB foi acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para que o prefeito comandasse a sigla no Espírito Santo.





Mas essa mudança causou reação: dois deputados estaduais — Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite, que presidia o PSDB — deixaram o partido, que, hoje, não tem mais representação na Assembleia. Com essas saídas, houve uma debandada de filiados, conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves.





A princípio, ocorreram algumas adesões, como a do deputado federal Victor Linhalis, que havia saído do Podemos e se filiou ao PSDB. A filiação, no entanto, não valeu por muito tempo. Preocupado em perder a chance de disputar a reeleição, o parlamentar mudou de partido e decidiu concorrer pelo PSB.





O PSDB, assim, não conseguiu consolidar chapas cheias para o Legislativo, tampouco foi à frente a pretensão de Arnaldinho de concorrer ao governo do Estado.





O evento desta quarta, no entanto, indica que ficaram para trás as diferenças que, por um momento, haviam afastado Arnaldinho do grupo governista. A presença de Ricardo, pré-candidato à reeleição, e de Casagrande, que vai disputar uma vaga no Senado Federal, foi celebrada pelo prefeito. Os três chegaram juntos, ao som de uma banda de congo, e, no palco do evento, trocaram declarações elogiosas após o momento oficial de anúncio das candidaturas do PSDB.





O espaço serviu, ainda, para a realização da convenção da Federação Renovação Solidária (Solidariedade-PRD), que lançou nomes para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa.