Federação PSDB-Cidadania lança chapa só com deputados estaduais

Com a participação do governador Ricardo Ferraço (MDB) e do ex-governador Renato Casagrande (PSB), a Federação PSDB-Cidadania realizou convenção nesta quarta-feira (29), em Vila Velha, e oficializou uma chapa com 23 candidatos a deputados estaduais. Embora os dois partidos estejam federados, todos os nomes são do ninho tucano.
A chapa de estadual não é cheia e a federação também não vai lançar candidaturas à Câmara Federal. Pela legislação eleitoral, cada partido pode registrar número de candidatos equivalente a 100% mais um da quantidade de vagas a preencher. No caso do Espírito Santo, isso significa 31 concorrentes para deputado estadual — a Assembleia Legislativa tem 30 cadeiras — e 11 para deputado federal — a bancada capixaba é composta por 10 parlamentares.
Presidente do PSDB no Espírito Santo, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, mostrou-se otimista com o quadro que vai representar o partido nas Eleições 2026 e espera que sejam eleitos pelo menos dois dos candidatos que se apresentam para a disputa.
Arnaldinho está apostando as fichas nas candidaturas após uma transição no comando do partido marcada por desfiliações e perda de espaço político. Ele ingressou no ninho tucano em dezembro passado. O ato de filiação ao PSDB foi acompanhado do aval do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, para que o prefeito comandasse a sigla no Espírito Santo.
Mas essa mudança causou reação: dois deputados estaduais — Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite, que presidia o PSDB — deixaram o partido, que, hoje, não tem mais representação na Assembleia. Com essas saídas, houve uma debandada de filiados, conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves.
A princípio, ocorreram algumas adesões, como a do deputado federal Victor Linhalis, que havia saído do Podemos e se filiou ao PSDB. A filiação, no entanto, não valeu por muito tempo. Preocupado em perder a chance de disputar a reeleição, o parlamentar mudou de partido e decidiu concorrer pelo PSB.
O PSDB, assim, não conseguiu consolidar chapas cheias para o Legislativo, tampouco foi à frente a pretensão de Arnaldinho de concorrer ao governo do Estado.
O evento desta quarta, no entanto, indica que ficaram para trás as diferenças que, por um momento, haviam afastado Arnaldinho do grupo governista. A presença de Ricardo, pré-candidato à reeleição, e de Casagrande, que vai disputar uma vaga no Senado Federal, foi celebrada pelo prefeito. Os três chegaram juntos, ao som de uma banda de congo, e, no palco do evento, trocaram declarações elogiosas após o momento oficial de anúncio das candidaturas do PSDB.
O espaço serviu, ainda, para a realização da convenção da Federação Renovação Solidária (Solidariedade-PRD), que lançou nomes para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa.
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