O destino de deputados do PSDB após uma reviravolta na política do ES

Após a chegada de Arnaldinho Borgo ao PSDB, os dois deputados estaduais do partido, Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos, começaram a fazer as malas para deixar a sigla. O destino deles está selado: vão para o MDB do vice-governador Ricardo Ferraço.
Vandinho foi retirado da presidência estadual do ninho tucano e substituído por Arnaldinho, que contou com o apoio do presidente nacional, Aécio Neves.
Mazinho reagiu em seguida, apontando que não houve diálogo e que não se sentia confortável para permanecer na sigla.
Isso foi em dezembro de 2025. Vandinho e Mazinho não puderam se desfiliar de imediato, entretanto, sob risco de perda do mandato.
Assim, a migração para o MDB ocorre somente agora, dentro da janela partidária, período em que deputados estaduais e federais são autorizados a trocar de legenda — de 5 de março a 3 de abril.
Mazinho confirmou à reportagem de A Gazeta que vai mesmo para o MDB, como já era especulado.
Vandinho não retornou às tentativas de contato feitas pela coluna, mas esteve com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, na terça-feira (10).
Euclério é também vice-presidente estadual do MDB e contou à coluna que o tema do encontro com o deputado foi, justamente, a montagem da chapa de candidatos a vagas na Assembleia Legislativa.
Vandinho e Mazinho, de acordo com Euclério, vão ser candidatos à reeleição pelo MDB.
O partido não deve ter chapa de candidatos a deputado federal.
No próximo dia 21, deve haver um evento para celebrar esses e outros recém-chegados à sigla.
REVIRAVOLTA
O PSDB, sob o comando de Arnaldinho, vai coligar com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
O prefeito de Vila Velha integrava o grupo casagrandista, mas após ser preterido como pré-candidato ao Palácio Anchieta, mudou de lado.
Arnaldinho ainda pretende concorrer ao comando do Executivo estadual, mas não descarta disputar o Senado.
De qualquer forma, está fora do arco de aliança do governador Renato Casagrande (PSB) e de Ricardo Ferraço.
Vandinho é líder do governo na Assembleia. Mazinho também integra a base.
Logo, a migração para um partido governista, o MDB, faz sentido e atende aos anseios do Palácio.
O PSDB sofreu uma debandada após a ascensão de Arnaldinho.
Mas o político canela-verde também conseguiu novas adesões.
O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga e o deputado federal Victor Linhalis, por exemplo, já assinaram as respectivas fichas de filiação tucanas.
