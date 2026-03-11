O destino de deputados do PSDB após uma reviravolta na política do ES

Urna eletrônica. Crédito: Divulgação

Após a chegada de Arnaldinho Borgo ao PSDB, os dois deputados estaduais do partido, Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos, começaram a fazer as malas para deixar a sigla. O destino deles está selado: vão para o MDB do vice-governador Ricardo Ferraço.



Vandinho foi retirado da presidência estadual do ninho tucano e substituído por Arnaldinho, que contou com o apoio do presidente nacional, Aécio Neves.

Mazinho reagiu em seguida, apontando que não houve diálogo e que não se sentia confortável para permanecer na sigla.

Isso foi em dezembro de 2025. Vandinho e Mazinho não puderam se desfiliar de imediato, entretanto, sob risco de perda do mandato.

Assim, a migração para o MDB ocorre somente agora, dentro da janela partidária, período em que deputados estaduais e federais são autorizados a trocar de legenda — de 5 de março a 3 de abril.

Mazinho confirmou à reportagem de A Gazeta que vai mesmo para o MDB, como já era especulado.

Vandinho não retornou às tentativas de contato feitas pela coluna, mas esteve com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, na terça-feira (10).

Euclério é também vice-presidente estadual do MDB e contou à coluna que o tema do encontro com o deputado foi, justamente, a montagem da chapa de candidatos a vagas na Assembleia Legislativa.

Vandinho e Mazinho, de acordo com Euclério, vão ser candidatos à reeleição pelo MDB.

O partido não deve ter chapa de candidatos a deputado federal.

No próximo dia 21, deve haver um evento para celebrar esses e outros recém-chegados à sigla.

REVIRAVOLTA

O PSDB, sob o comando de Arnaldinho, vai coligar com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

O prefeito de Vila Velha integrava o grupo casagrandista, mas após ser preterido como pré-candidato ao Palácio Anchieta, mudou de lado.

Arnaldinho ainda pretende concorrer ao comando do Executivo estadual, mas não descarta disputar o Senado.

De qualquer forma, está fora do arco de aliança do governador Renato Casagrande (PSB) e de Ricardo Ferraço.

Vandinho é líder do governo na Assembleia. Mazinho também integra a base.

Logo, a migração para um partido governista, o MDB, faz sentido e atende aos anseios do Palácio.

O PSDB sofreu uma debandada após a ascensão de Arnaldinho.

Mas o político canela-verde também conseguiu novas adesões.

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga e o deputado federal Victor Linhalis, por exemplo, já assinaram as respectivas fichas de filiação tucanas.

