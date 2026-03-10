A data em que Casagrande vai renunciar ao mandato de governador do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, no último dia 2, que vai renunciar ao mandato. Era algo já esperado, para o cumprimento de uma exigência da lei eleitoral. Ele vai disputar o Senado e, para isso, é obrigado a deixar o atual cargo até o dia 4 de abril.
Na coletiva de imprensa concedida no Palácio Anchieta no dia 2, entretanto, o chefe do Executivo estadual não soube precisar a data exata em que formalizaria a renúncia.
Casagrande afirmou, na ocasião, apenas que isso ocorreria no mês que vem. Ou seja, entre os dias 1º e 4 de abril.
Já nesta terça-feira (10), ele afirmou ao colunista de A Gazeta Abdo Filho que vai sair do cargo no dia 2.
Dia 1º é conhecido como o Dia da Mentira, logo seria pouco auspicioso.
Dia 3 é Sexta-feira Santa, feriado. Dia 4, Sábado de Aleluia, datas referentes à Semana Santa no calendário católico.
Assim, a renúncia ficou marcada para o dia 2, Quinta-feira Santa.
Confesso que eu não saberia dizer, de pronto, o significado da Quinta-feira Santa na tradição cristã.
Mas encontrei informações em uma reportagem de O Globo. Eis que a data marca a Última Ceia de Jesus, com os 12 apóstolos:
"Na Quinta-feira Santa, os cristãos celebram o episódio em que Jesus lava os pés de seus discípulos durante celebrações da Pessach, a "Páscoa judaica", que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Segundo a Bíblia, essa foi a Última Ceia de Jesus com seus discípulos e quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Essa data influencia cerimônias de lava-pés e santos óleos, comuns em muitas igrejas de todo o mundo. Neste dia, igrejas católicas não costumam tocar sinos".
A renúncia de Casagrande vai levar à imediata posse do vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), como governador de fato do Espírito Santo, não apenas em exercício.
Ricardo é pré-candidato ao Palácio Anchieta e, assim, vai disputar a reeleição e ficar na cadeira ao menos até 31 de dezembro de 2026.
Um governador pode permanecer na função se o cargo disputado por ele for o mesmo, o de governador.
É preciso renunciar, no entanto, se a ideia for concorrer a outra posição, como presidente da República, vice-presidente, senador, deputado federal ou estadual.
