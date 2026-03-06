Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

No ES, Alckmin diz que não há definição de vice na chapa de Lula

Ele confirmou que vai deixar o ministério da Indústria e Comércio e avaliou que Haddad seria um ótimo candidato ao governo de SP

Vitória
Publicado em 06/03/2026 às 17h12
O vice-presidente da República Geraldo Alckmin discursa em Colatina
O vice-presidente da República Geraldo Alckmin discursa em Colatina. Crédito: Rodrigo Zaca/Governo ES

Em visita ao Espírito Santo nesta sexta-feira (6), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou que vai sair do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio dentro do prazo estipulado pela lei para quem quer disputar um cargo nas eleições de 2026.

Ele permanece na vice-presidência, já que quanto a isso não há nenhuma vedação.

"Vou deixar o Ministério da Indústria e Comércio no prazo que a lei estabelece, será no dia 2 de abril. Da vice-presidência não há necessidade de desincompatibilização", afirmou em entrevista coletiva concedida em Colatina, após questionamento feito pela coluna.

 A pergunta que fica no ar é: a qual cargo Alckmin vai concorrer?

"A definição de candidaturas será mais à frente um pouquinho", desconversou o vice-presidente.

Uma das hipóteses é ser candidato ao governo de São Paulo.

"Em São Paulo, já temos o Fernando Haddad (PT), que é ótimo candidato para tudo, e o Márcio França (PSB), que foi governador e é ministro. A Simone Tebet (MDB) pode ir para São Paulo, então há diversas alternativas", pontuou Alckmin.

Sobre ser novamente vice na chapa de Lula, não teceu muitos comentários:

"É uma definição mais à frente, mas estou muito honrado e feliz de participar com o presidente Lula, ajudando o Brasil".

O vice-presidente marcou presença, em Colatina, em cerimônia para entrega de ambulâncias a municípios do Espírito Santo.

Ele também tratou da construção de um hospital na região Noroeste do estado.

A agenda foi coprotagonizada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

