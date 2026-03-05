Luiz Paulo, Victor Linhalis e Neucimar vão ser candidatos a deputado federal pelo PSDB

Neucimar Fraga, Victor Linhalis, Arnaldinho Borgo, Luiz Paulo e Cael Linhalis. Crédito: Vitor Carvalho/Divulgação

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas não é mais pré-candidato ao Senado. Ele vai disputar uma vaga de deputado federal pelo PSDB. Nesta quinta-feira (5), o presidente estadual dos tucanos e prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, anunciou ainda a filiação do deputado federal Victor Linhalis e a do ex-prefeito da cidade Neucimar Fraga. Os dois também são pré-candidatos à Câmara dos Deputados.



Luiz Paulo é presidente estadual do Instituto Teotônio Vilela, fundação do PSDB, e integra os quadros do partido há tempos. Em agosto de 2025, foi lançado pré-candidato ao Senado pela sigla, praticamente sob a condição de ser o nome apoiado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para disputar.

De la para cá, entretanto, muita coisa mudou. O então presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, foi rifado por Arnaldinho que, com as bênçãos do presidente nacional, Aécio Neves, assumiu o comando da legenda no Espírito Santo.

Arnaldinho também já saiu do grupo casagrandista e aliou-se ao prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário do socialista e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Luiz Paulo, por sua vez, apesar da proximidade com Casagrande e Ricardo, permaneceu no PSDB, assumiu a presidência estadual do Instituto Teotônio Vilela, a fundação do partido, e agora recuou da intenção de disputar o Senado.

O próprio Arnaldinho, cabe lembrar, afirmou à coluna que, se não for candidato ao Palácio Anchieta, pode concorrer a uma vaga de senador.

“Nossa prioridade no PSDB é fortalecer o partido e contribuir para a construção de um projeto sólido para o Espírito Santo. Temos um excelente candidato ao governo, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e, ao abrir espaço na disputa ao Senado, ampliamos as possibilidades de diálogo e alianças”, afirmou Luiz Paulo, em nota divulgada pelo partido nesta quinta.

Um detalhe: a esposa de Luiz Paulo, Roberta Furtado Vellozo, foi nomeada para um cargo comissionado na Prefeitura de Vila Velha.

Desde o último dia 19, ela é assessora especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

VICTOR LINHALIS

A filiação do deputado federal Victor Linhalis é um caso à parte. No dia em que Arnaldinho se filiou ao PSDB, em dezembro de 2025, Linhalis estava ao lado do prefeito, mas ainda integrava os quadros do Podemos.

É que deputados não podem trocar de partido a qualquer momento, sob risco de perder o mandato.

A janela partidária, período em que a migração é permitida pela legislação eleitoral, começou nesta quinta.

E aí a filiação ao ninho tucano se confirmou.

Mas foi mais que uma etapa burocrática cumprida. Até então, muita gente duvidava que Victor Linhalis fosse realmente sair do Podemos.

A especulação é que o PSDB não conseguiria montar uma chapa competitiva de candidatos a deputado federal. Então, para garantir chances reais de reeleição, Linhalis permaneceria onde estava.

Como se vê agora, não foi o que ocorreu.

“Vivemos um tempo em que a política precisa cada vez mais de união e equilíbrio em torno do que realmente importa: melhorar a vida das pessoas e gerar oportunidades para todos. Meu mandato pertence às pessoas, mas a atuação parlamentar também exige organização partidária. Por isso, anuncio hoje minha filiação ao PSDB”, afirmou Victor Linhalis, de acordo com a nota divulgada.

O parlamentar é um dos principais aliados de Arnaldinho.

Ele é filho do vice-prefeito de Vila Velha, Cael Linhalis, que recentemente se desfiliou do PSB do governador Renato Casagrande e também passou a integrar o PSDB.

NEUCIMAR FRAGA

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga joga há tempos no time de Arnaldinho. Desde janeiro de 2025, Lucas Fraga, filho de Neucimar, é secretário de Turismo na administração municipal.

Mas Neucimar estava filiado ao PP. Ele pretendia, até pouco tempo atrás, disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, ainda sem definição sobre o partido pelo qual encararia a empreitada.

Arnaldinho, por sua vez, dava como certo o ingresso do ex-prefeito na chapa tucana.

E foi o que se confirmou nesta quinta.

“Nossa missão é trabalhar para fortalecer as composições e ampliar apoios ao movimento coletivo liderado por Arnaldinho”, afirmou Neucimar.

