PSDB lança pré-candidatura de Luiz Paulo ao Senado no ES

Luiz Paulo Vellozo Lucas, Marconi Perillo e Vandinho Leite. Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas é o mais novo pré-candidato ao Senado no Espírito Santo. O lançamento do nome dele foi oficializado nesta quinta-feira (28) pelo presidente nacional dos tucanos, Marconi Perillo, em Vitória.



Antes, Perillo, Luiz Paulo e o presidente estadual do PSDB, deputado estadual Vandinho Leite, estiveram no Palácio Anchieta, onde foram recebidos pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo vice, Ricardo Ferraço (MDB).

A ideia é que Luiz Paulo integre a chapa liderada por Ricardo, pré-candidato ao Palácio, e Casagrande, provavelmente também pré-candidato ao Senado. Mas "sem impor nada".

No ano que vem, duas vagas de senador vão estar em disputa em cada estado, por isso, um mesmo grupo político pode lançar dois nomes.

De acordo com os tucanos, o apoio ao projeto eleitoral de Casagrande e Ricardo está garantido, ainda que Luiz Paulo não seja ungido por eles como candidato ao Senado na chapa, posto cobiçado também por outros casagrandistas.

"Casagrande sabe que ter o Luiz Paulo ao lado dele eleva o nível, qualifica o debate. Mas nós não vamos fazer imposição nenhuma, nada que é imposto dá certo", afirmou Perillo.

"A gente não acredita que casamento na delegacia. E nós também não somos pendulares. 'Posso estar aqui hoje, amanhã posso estar com outro.... Se não fizer isso, eu mudo de lado?' Não", ressaltou o ex-prefeito de Vitória.

Luiz Paulo Vellozo Lucas Pré-candidato ao Senado "Nós vamos nos credenciar para ser a melhor escolha para essa aliança"

Na prática, Luiz Paulo apresentou-se como uma opção para o grupo, que já tem como alternativas o deputado federal Da Vitória (PP), o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB) e o de Barra de São Franscisco, Enivaldo dos Anjos (PSB).

Sem falar de Fabiano Contarato (PT), pré-candidato à reeleição. O PT faz parte da base aliada ao governo Casagrande, embora não apareça, ao menos por enquanto, na aliança que apoia Ricardo Ferraço.

O próprio presidente nacional do PSDB deixou claro que a prioridade, assim como a de praticamente todos os partidos, é eleger o maior número possível de deputados federais.

Ele e Vandinho pediram ajuda a Casagrande e Ricardo para a montagem da chapa de candidatos a essas cadeiras no estado.

Afinal, são os votos recebidos na corrida pela Câmara dos Deputados que determinam o tamanho da fatia do fundo eleitoral e do tempo de exibição no horário eleitoral.

FELIPE RIGONI E ENIO BERGOLI

De acordo com os presidentes nacional e estadual da sigla, o governador e o vice-governador dispuseram-se a colaborar. E já até dois integrantes da administração estadual escalados para a missão.

Um dos objetivos é que o secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, deixe o União Brasil e seja candidato a deputado federal pelo PSDB. Essas tratativas ainda estão em andamento.

Já em relação ao secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, de acordo com Vandinho, a coisa já está acertada.

Enio já está filiado ao PSDB e é considerado pré-candidato à Câmara dos Deputados.

Entre as metas do PSDB no estado está eleger três deputados estaduais e um federal.

Atualmente, o partido não tem, no Espírito Santo, nenhum deputado federal. Na Assembleia Legislativa, conta com dois representantes, Vandinho e Mazinho dos Anjos.

Em 2024, Luiz Paulo foi candidato a prefeito de Vitória, cidade que comandou por dois mandatos, de 1997 a 2004.

No ano passado, porém, ele ficou em terceiro lugar na corrida, com 12,46% dos votos. Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito no primeiro turno.

