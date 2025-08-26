Euclério, de pré-candidato ao governo do ES a pré-candidato ao Senado

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, foi reeleito com 88% dos votos em 2024. Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), inicialmente movimentou-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao Palácio Anchieta, após ser citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como um dos possíveis concorrentes ao posto.

Depois, Euclério mudou o curso e passou a ser um dos mais ferrenhos apoiadores do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que se consolidou como pré-candidato ao governo dentro do grupo casagrandista.

Agora, o prefeito de Cariacica está em outra empreitada. Permanece no palanque de Ricardo, mas também se coloca como pré-candidato ao Senado. O MDB, assim, lançaria um "bonde pesadão", já que concorreria ao Palácio e ao Senado.

É uma mudança e tanto. Improvável, devido ao risco envolvido, mas não impossível. E Euclério parece já ter adotado uma estratégia.

Para concorrer ao Senado, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito no início de abril de 2026. Ou seja, é tudo ou nada. Se não for eleito senador, o hoje prefeito vai ficar dois anos na planície, sem cargo eletivo.

E a disputa pelo Senado já tem diversos potenciais candidatos, inclusive dentro do grupo de Casagrande, como o deputado federal Da Vitória (PP) e o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB) — outro que já se disse disposto a renunciar ao mandato de prefeito para entrar na corrida pelo Senado.

CORRIDA PELO VOTO EVANGÉLICO

Na segunda-feira (25), Euclério obteve o apoio público de pastores evangélicos. Em uma nota atribuída às Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo, ele foi anunciado como "nosso principal representante para a disputa ao Senado Federal nas eleições do próximo ano".

"Entendemos que o nome de Euclério representa de forma legítima e honrosa os evangélicos capixabas, por ser um homem de princípios conservadores, de perfil político alinhado à direita, com vasta experiência no Legislativo, atuando sempre em defesa da família, dos bons costumes e dos valores cristãos".

Certamente, essa nota não foi divulgada sem o conhecimento prévio e, podemos supor, a anuência do prefeito de Cariacica.

É uma forma indireta de Euclério se apresentar como "O" candidato conservador na disputa pelo Senado, em busca do voto evangélico, no que parece ser a principal estratégia em jogo.

Em entrevista para a reportagem de A Gazeta ainda na segunda-feira, logo após a divulgação da nota das Assembleias de Deus, o prefeito confirmou que não descarta concorrer a uma cadeira de senador: "Passei a considerar essa possibilidade após diversas manifestações de apoio de grupos conservadores, que defendem os valores cristãos e da família".

Euclério seria, nas palavras dele mesmo, o "número dois" na corrida pelo Senado, já que o governador Renato Casagrande é dado como certo entre os candidatos.

Duas vagas vão estar em disputa então, em tese, há espaço para os dois dentro do mesmo grupo político.

Há, inclusive, entre os aliados do governador, quem defenda que o "segundo candidato" ao Senado seja alguém de perfil mais à direita, diferentemente do próprio Casagrande, que é um homem de centro-esquerda, para impedir que a outra vaga vá para as mãos da oposição.

O PL-ES, presidido por Magno Malta, por exemplo, já lançou a pré-candidatura de uma das filhas de Magno, Maguinha Malta, ao cargo.

Em entrevista à coluna em maio, Maguinha fez questão de lembrar que é "membro da Igreja Apostólica Monte Sião há 20 anos". "Meu pastor é o apóstolo Jucimar Ramos, pastor presidente da igreja. Também sou ministra de cura interior do ministério Bálsamos de Gileade. Um ministério interdenominacional que assessora igrejas no Brasil e no mundo nas áreas de Restauração emocional, Intercessão e Discipulado", acrescentou, na ocasião.

Já a nota das Assembleias de Deus ressaltou:

Nota oficial das Assembleias de Deus no estado do Espírito Santo "Euclério é pastor licenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, reconhecido por sua fé"

Só que o prefeito de Cariacica foi reeleito com incríveis 88,41% dos votos em 2024 e está no auge na popularidade em uma cidade da Grande Vitória, o representa significativa vantagem em relação a Maguinha, estreante em disputas eleitorais, e em comparação a outros possíveis candidatos.

Mas, ainda assim, o risco, como pontuado aqui, é grande. Concorrer ao Senado é trocar dois anos de mandato certo, na prefeitura, pelo duvidoso resultado eleitoral de 2026, que pode ser afetado em maior ou menor medida pelo debate político nacional, em meio à disputa pela Presidência da República.

