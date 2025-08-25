Eleições 2026

'Se eu puder ser o número 2', diz Euclério sobre candidatura ao Senado em 2026

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (25), prefeito confirma estudar a possibilidade de concorrer a uma das duas vagas de senador destinadas ao Espírito Santo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:40

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), disse estar empolgado com uma hipotética candidatura ao Senado em 2026. Em seu segundo mandato de prefeito, o emedebista chegou a ter o nome ventilado como um dos possíveis candidatos do Palácio Anchieta para o governo do Estado.

Aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que também é cotado como candidato ao cargo de senador, Euclério garante que o socialista segue sendo o número 1 no que se refere aos candidatos que terão seu apoio no pleito do próximo ano.

"Sou do grupo do governador e ele é o número 1 na preferência (na disputa por uma vaga de senador), mas não descarto ser o número 2. Ou melhor, não descarto ser um dos dois. Passei a considerar essa possibilidade após diversas manifestações de apoio de grupos mais conservadores, que defendem os valores cristãos e da família", diz o mandatário em entrevista para A Gazeta, na tarde desta segunda-feira (25).

Caso siga com o projeto de ocupar uma cadeira de senador, Euclério, reeleito em 2024 para o segundo mandato, deverá deixar o cargo. A legislação eleitoral brasileira prevê que prefeitos que pretendem disputar as eleições de 2026 para cargos diferentes do que já ocupam – como deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou mesmo presidente – precisam se afastar do posto com antecedência mínima de seis meses antes do pleito, ou seja, até abril do próximo ano.

Essa regra faz parte da chamada desincompatibilização, mecanismo previsto na Lei Complementar nº 64/1990 para garantir igualdade de condições entre candidatos e evitar o uso da máquina pública em benefício próprio. Já os prefeitos que buscarem a reeleição em 2026 não precisam se afastar do cargo, podendo concorrer normalmente à recondução.

Mais candidatos cotados

Outros nomes que atualmente integram a base aliada do governador Renato Casagrande também surgem, no tabuleiro político visando às eleições de 2026, como pretensos candidatos ao Senado, entre eles o deputado federal Josias Da Vitória (PP), coordenador da bancada federal no Congresso; e o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSD).

Da Vitória inclusive deverá presidir a federação formada pelos partidos União Brasil e Progressista a partir do próximo ano. Euclério chegou a ser anunciado como possível presidente do União no Estado, mas teria declinado do projeto após confirmação da junção das duas legendas a partir de 2026.

O senador Fabiano Contarato (PT) deve disputar a reeleição em 2026. Apesar de compor seu partido e integrar o grupo de legendas próximas ao governo do Estado, o petista não integra a lista do que o mercado político chama de "núcleo duro" da base aliada casagrandista.

Apoio de igreja

Também na tarde desta segunda-feira (25), uma nota atribuída às Assembleias de Deus no Espírito Santo foi compartilhada por interlocutores próximos a Euclério.

No texto do comunicado, é informado que "por meio de seus presidentes de convenções", as Assembleias de Deus em território capixaba estariam apoiando o nome do atual prefeito de Cariacica como principal representante para a disputa ao Senado.

"Entendemos que o nome de Euclério representa de forma legítima e honrosa os evangélicos capixabas, por ser um homem de princípios conservadores, de perfil político alinhado à direita, com vasta experiência no Legislativo, atuando sempre em defesa da família, dos bons costumes e dos valores cristãos. Ressaltamos ainda que Euclério é pastor licenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, reconhecido por sua fé, compromisso com os evangélicos e relevante serviço prestado à sociedade, especialmente por meio de sua gestão à frente do município de Cariacica, onde tem deixado um legado de trabalho e dedicação em prol do povo capixaba", diz a nota.

