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Em 2026

Casagrande lista possíveis candidatos ao governo do ES: "Jogadores em condições de entrar em campo"

Governador não pode tentar a reeleição, mas vai apoiar um aliado na corrida. Ele ainda vai decidir se disputa ou não o Senado

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 12:44

Públicado em 

19 dez 2024 às 12:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN
Letícia Gonçalves, Renato Casagrande e Fernanda Queiroz no estúdio da Rádio CBN Vitória Crédito: Fernando Madeira
Quem o governador Renato Casagrande (PSB) vai apoiar como candidato ao Palácio Anchieta em 2026? Para alguns aliados do socialista, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é a resposta óbvia. O próprio Casagrande, em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (19), entretanto, frisou que há mais de uma possibilidade.
Ricardo seria o candidato "natural" se o governador deixar o comando do Executivo estadual em abril de 2026 para disputar o Senado. O emedebista, assim, assumiria o governo e ganharia mais visibilidade, o que o impulsionaria na busca pela reeleição, a depender do humor dos eleitores.
"Se for preciso ficar, para organizar a sucessão, eu fico no governo (até dezembro de 2026). Se for preciso, vou para a candidatura ao Senado, se as coisas estiverem organizadas", afirmou Casagrande. 
Até aí, nenhuma novidade.
"Se eu sair para me candidatar ao Senado, quem assume o governo é o Ricardo. Ele vira um candidato natural", admitiu.
"(O vice-governador) tem me ajudado muito no governo, conhece a administração pública, tem boas relações aqui em Brasília. Agora, isso é lá na frente. Ele não está ansioso com isso e nós não estamos ansiosos", ponderou o governador.
"Temos outras lideranças do nosso movimento político: Vidigal, Arnaldinho, Euclério. Temos jogadores em condições de entrar em campo, não tem necessidade de fecharmos nomes agora", listou.

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O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), já afirmou à CBN, em outubro, que não pretende disputar o governo estadual e considera Ricardo "o candidato prioritário".
O nome de Vidigal também é especulado como um possível candidato ao Senado em 2026, afinal, duas vagas vão estar em disputa e o pedetista vai estar na planície, sem mandato.
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), ao menos durante a campanha à reeleição, em 2024, descartou concorrer ao Palácio Anchieta, já que, para isso, teria que deixar o mandato na cidade canela-verde pela metade.
Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica, outro reeleito, também teria que abrir mão da administração do município para disputar o governo.
Em comum, os três prefeitos são aliadíssimos de Casagrande. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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