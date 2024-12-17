Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Judiciário

TJES vai contar com empréstimo de US$ 35,3 milhões para se modernizar

Contrato com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi assinado pelo governo estadual

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 10:59

Públicado em 

17 dez 2024 às 10:59
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

TJES
O Orçamento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para o ano de 2025 é de R$ 1,5 bilhão Crédito: Carlos Alberto Silva
Após três anos de negociações e etapas burocráticas que passaram pelo governo federal, pelo Senado e pela Assembleia Legislativa, foi assinado o contrato que garante um empréstimo de US$ 35,3 milhões (o que equivale a R$ 216 milhões) para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
O contrato foi firmado pelo governo estadual com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no último dia 12. O dinheiro vai ser usado para realizar o Programa de Modernização do Poder Judiciário. A cifra não pode ser aplicada em outras coisas, como folha de pagamento.
A ideia é que o Judiciário capixaba dê um salto tecnológico. O TJES tem figurado mal no ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quando o assunto é infraestrutura de tecnologia da informação.
O programa de modernização deve ser executado durante cinco anos, com a supervisão e a consultoria do BID.
O dinheiro deve começar a chegar a partir do primeiro semestre de 2025 e não vai vir todo de uma vez e sim por etapas, à medida que o programa for executado.
A taxa de juros do empréstimo é de 2,93% ao ano e foi considerada mais vantajosa que as oferecidas por bancos nacionais.
O BID é uma instituição de fomento, de financiamento, por isso pratica juros mais "camaradas".
É uma organização financeira internacional com sede em Washington, EUA, criada no ano de 1959 com o propósito de financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe.
O banco disponibilizou a linha de crédito “Modernização do Sistema de Justiça e Segurança” e firmou uma parceria com o CNJ.
"As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevadas, atualmente em patamares superiores a 10% a.a., com oferta de prazos mais curtos tanto para a execução do projeto, quanto para o serviço da dívida, numa faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses", ressaltou o TJES na carta-consulta enviada pelo TJES ao Ministério do Planejamento.
O pagamento do empréstimo vai levar 20 anos.
Algumas das medidas a serem implementadas:
  • Plano de capacitação de Magistrados e Servidores que contemple a formação inicial e programa de formação continuada;
  • Plano de valorização e retenção dos servidores de TI, que incluirá um plano de carreira de TI, a revisão e adequação da estrutura organizacional;
  • Automação dos processos de trabalho, com uso de ferramenta própria de BPMS (Business Process Management System);
  • Aplicativo do TJES com oferta de serviços aos usuários por meio de dispositivos móveis;
  • Implantação de totens interativos nas sedes dos principais Fóruns;
  • Ferramentas de Inteligência Artificial para atendimento aos usuários;
  • Suporte ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas por meio da contratação de fábrica de software;
  • Implantação de Inteligência Artificial na tramitação dos processos judiciais;
  • Soluções tecnológicas em Cibersegurança;
  • Aquisição e implantação de ferramentas e licenças de Business Intelligence para monitorar dados judiciais e administrativos;
O programa de modernização vai custar, ao todo, US$ 44,1 milhões. Os outros US$ 8.8 milhões vão sair dos cofres do próprio TJES. 
A CONSULTORIA
O Orçamento do TJES, somente para 2025, é de R$ 1.565.945.393. A maior parte, historicamente, é consumida pela folha de pagamento. Não sobra muito para investimentos em tecnologia.
Defensores do empréstimo, como o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que presidiu o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJES, e o próprio presidente da Corte, desembargador Samuel Meira Brasil Jr., argumentam que o benefício da contratação do empréstimo vai além das cifras.
Eles contam com o acompanhamento do BID para o sucesso da empreitada. 
Especialista Principal em Segurança Cidadã e Justiça do BID, Rodrigo Serrano-Berthet destacou, ao participar de um evento do CNJ, em junho de 2022, que o banco é "o maior parceiro que os países latino-americanos e caribenhos têm na área de Justiça, tendo executado mais de 100 projetos em 22 países, ao longo de mais de 30 anos de experiência no setor”. 
A consultoria a ser prestada pelo BID é que deve ser essencial para tirar o TJES do atraso tecnológico. 
Se o empréstimo vai compensar, bem, agora que já está tudo sacramentado, somente o tempo irá dizer.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Juiz do ES é investigado por trabalhar dos EUA e "abandonar comarca"

Disputa pela presidência da Câmara de Vitória tem dois candidatos, foto polêmica e até dossiê

Marcelo Santos apresenta suas armas em busca da reeleição para a presidência da Assembleia

Quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta eleitoral

Recontagem de votos provoca dança das cadeiras na Assembleia do ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

TJES Judiciário Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados