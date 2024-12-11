Quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta eleitoral

Mas quem é Fábio Duarte? Ele foi vereador da Serra por um mandato, entre 2017 e 2020. Foi eleito, em 2016, pelo PDT de Sérgio Vidigal. Em 2020, já filiado à Rede, disputou a prefeitura da cidade contra o pedetista e apoiado por Audifax Barcelos (na época, também filiado à Rede).
Fábio foi "o candidato do Audifax". quatro anos atrás. Chegou a ir para o segundo turno, mas acabou derrotado por Vidigal.
Ficou na planície, sem cargo público, desde então. É formado em Administração e, por enquanto, atua na iniciativa privada.
Em 2022, ele disputou uma vaga na Assembleia e recebeu 13.792 votos. Não é apenas o número de votos que define se uma pessoa vai ou não ocupar uma vaga no parlamento, mas o desempenho da chapa que ela integra.
Para se ter uma ideia, entretanto, o deputado estadual eleito com menos votos naquele ano foi Bispo Alves (Republicanos), escolhido por 14.474 eleitores.
Politicamente, Fábio Duarte segue entre Audifax e Vidigal.
Em 2024, o redista apoiou, no primeiro turno, o ex-prefeito na corrida pelo Executivo municipal, ainda que a Rede estivesse coligada com Weverson Meireles (PDT).
Vandinho apoiou Audifax no primeiro turno e Weverson no segundo. Já Xambinho é unha e carne com Vidigal/Weverson.
Sobre a relação com os colegas na Assembleia, Fábio Duarte diz que vai ser "a melhor possível".
"Depois da eleição, temos que pensar no melhor para a cidade", repetiu.
Na prática, Fábio sai de duas derrotas seguidas, nas quais acumulou capital eleitoral, para ocupar um mandato por dois anos.
O salário de um deputado estadual no Espírito Santo é de R$ 33.006,39 brutos mais um auxílio-alimentação mensal de R$ 1.829,79.
A MUDANÇA
De acordo com a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.
Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a história. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga e a Rede ganhou outra.
Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas este, como a coluna mostrou, não vai deixar o plenário.
Allan vai passar a figurar como primeiro suplente do partido na Casa. Como outro deputado do Podemos, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares, Allan vai ocupar a vaga de Scaramussa na Assembleia.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.