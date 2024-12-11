Quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta eleitoral

Fabio Duarte (Rede) é ex-vereador da Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Mas quem é Fábio Duarte? Ele foi vereador da Serra por um mandato, entre 2017 e 2020. Foi eleito, em 2016, pelo PDT de Sérgio Vidigal. Em 2020, já filiado à Rede, disputou a prefeitura da cidade contra o pedetista e apoiado por Audifax Barcelos (na época, também filiado à Rede).

Fábio foi "o candidato do Audifax". quatro anos atrás. Chegou a ir para o segundo turno, mas acabou derrotado por Vidigal.

Ficou na planície, sem cargo público, desde então. É formado em Administração e, por enquanto, atua na iniciativa privada.

Em 2022, ele disputou uma vaga na Assembleia e recebeu 13.792 votos. Não é apenas o número de votos que define se uma pessoa vai ou não ocupar uma vaga no parlamento, mas o desempenho da chapa que ela integra.

Para se ter uma ideia, entretanto, o deputado estadual eleito com menos votos naquele ano foi Bispo Alves (Republicanos), escolhido por 14.474 eleitores.

Politicamente, Fábio Duarte segue entre Audifax e Vidigal.

Em 2024, o redista apoiou, no primeiro turno, o ex-prefeito na corrida pelo Executivo municipal, ainda que a Rede estivesse coligada com Weverson Meireles (PDT).

Na segunda etapa do pleito, Audifax ficou neutro , mas Fábio endossou "o candidato do Vidigal".

Como deputado, diz que vai colaborar com a administração da Prefeitura da Serra, ou seja, com Weverson, que foi o vencedor do pleito.

"Na eleição, existem adversários políticos, mas depois temos que pensar na população. Permaneço aliado de Audifax, mas também do Weverson", afirmou Fábio à coluna.

A chegada dele à Assembleia vai reforçar a bancada serrana na Casa, que já conta com Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (Podemos) e Pablo Muribeca (Republicanos).

Vandinho apoiou Audifax no primeiro turno e Weverson no segundo. Já Xambinho é unha e carne com Vidigal/Weverson.

Sobre a relação com os colegas na Assembleia, Fábio Duarte diz que vai ser "a melhor possível".

"Depois da eleição, temos que pensar no melhor para a cidade", repetiu.

Na prática, Fábio sai de duas derrotas seguidas, nas quais acumulou capital eleitoral, para ocupar um mandato por dois anos.

O salário de um deputado estadual no Espírito Santo é de R$ 33.006,39 brutos mais um auxílio-alimentação mensal de R$ 1.829,79.

A MUDANÇA

De acordo com a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.

Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a história. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga e a Rede ganhou outra.

Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas este, como a coluna mostrou, não vai deixar o plenário.