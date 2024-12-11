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Recontagem

Quem é o deputado que vai chegar à Assembleia do ES após reviravolta eleitoral

Ex-vereador vai reforçar "bancada da Serra" no Legislativo estadual

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 00:15

Públicado em 

11 dez 2024 às 00:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fabio Duarte
Fabio Duarte (Rede) é ex-vereador da Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O ex-vereador Fábio Duarte (Rede) vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em breve e lá vai ficar até 31 de janeiro de 2027. A ascensão dele à Casa foi possível após uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
Mas quem é Fábio Duarte? Ele foi vereador da Serra por um mandato, entre 2017 e 2020. Foi eleito, em 2016, pelo PDT de Sérgio Vidigal. Em 2020, já filiado à Rede, disputou a prefeitura da cidade contra o pedetista e apoiado por Audifax Barcelos (na época, também filiado à Rede).
Fábio foi "o candidato do Audifax". quatro anos atrás. Chegou a ir para o segundo turno, mas acabou derrotado por Vidigal. 
Ficou na planície, sem cargo público, desde então. É formado em Administração e, por enquanto, atua na iniciativa privada.
Em 2022, ele disputou uma vaga na Assembleia e recebeu 13.792 votos. Não é apenas o número de votos que define se uma pessoa vai ou não ocupar uma vaga no parlamento, mas o desempenho da chapa que ela integra.
Para se ter uma ideia, entretanto, o deputado estadual eleito com menos votos naquele ano foi Bispo Alves (Republicanos), escolhido por 14.474 eleitores. 
Politicamente, Fábio Duarte segue entre Audifax e Vidigal. 
Em 2024, o redista apoiou, no primeiro turno, o ex-prefeito na corrida pelo Executivo municipal, ainda que a Rede estivesse coligada com Weverson Meireles (PDT). 
Na segunda etapa do pleito, Audifax ficou neutro, mas Fábio endossou "o candidato do Vidigal".
Como deputado, diz que vai colaborar com a administração da Prefeitura da Serra, ou seja, com Weverson, que foi o vencedor do pleito.
"Na eleição, existem adversários políticos, mas depois temos que pensar na população. Permaneço aliado de Audifax, mas também do Weverson", afirmou Fábio à coluna.
A chegada dele à Assembleia vai reforçar a bancada serrana na Casa, que já conta com Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (Podemos) e Pablo Muribeca (Republicanos).
Muribeca, aliás, disputou a Prefeitura da Serra este ano, enfrentou Weverson no segundo turno e é um opositor de Vidigal, ou seja, do grupo político do prefeito eleito.
Vandinho apoiou Audifax no primeiro turno e Weverson no segundo. Já Xambinho é unha e carne com Vidigal/Weverson.
Sobre a relação com os colegas na Assembleia, Fábio Duarte diz que vai ser "a melhor possível".
"Depois da eleição, temos que pensar no melhor para a cidade", repetiu.
Na prática, Fábio sai de duas derrotas seguidas, nas quais acumulou capital eleitoral, para ocupar um mandato por dois anos.
O salário de um deputado estadual no Espírito Santo é de R$ 33.006,39 brutos mais um auxílio-alimentação mensal de R$ 1.829,79.
A MUDANÇA
De acordo com a Justiça Eleitoral, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) fraudou a cota de gênero nas eleições de 2022, usando uma candidata laranja. O TRE anulou todos os votos recebidos pela sigla na corrida pela Assembleia.
Isso provocou a recontagem do total de votos e o efeito da equação matemática afetou partidos e políticos que nada têm a ver com a história. Em resumo, o Podemos perdeu uma vaga e a Rede ganhou outra. 
Assim, Fábio Duarte vai ficar com o mandato até então exercido por Allan Ferreira (Podemos). Mas este, como a coluna mostrou, não vai deixar o plenário.
Allan vai passar a figurar como primeiro suplente do partido na Casa. Como outro deputado do Podemos, Lucas Scaramussa, foi eleito prefeito de Linhares, Allan vai ocupar a vaga de Scaramussa na Assembleia.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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