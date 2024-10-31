O tamanho eleitoral de Muribeca após o segundo turno na Serra

Pablo Muribeca durante debate na TV Gazeta no segundo turno das eleições para a Prefeitura da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) recebeu menos votos que o número de eleitores que não foram votar no segundo turno da disputa pela Prefeitura da Serra, é verdade. Mas, como a coluna mostrou, isso já havia ocorrido na cidade em 2020 , quando Fábio Duarte (Rede) também foi superado pela abstenção.

Assim, Muribeca conquistou 90.227 votos, ou 39,52%, remando contra essa maré. A campanha foi acirrada no segundo turno e o republicano deu trabalho ao pedetista, embora Weverson não tenha perdido em nenhum momento a posição de favorito.

A principal conquista do deputado estadual foi ter passado à segunda etapa do pleito, deixando para trás o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) , tradicional político serrano e que, até a reta final do primeiro turno, liderava a corrida.

Não se pode, portanto, dizer que o parlamentar saiu menor do pleito. O capital político dele aumentou.

De parlamentar histriônico, apenas "o deputado do chapéu", ele tornou-se um adversário temido.

Está fortalecido para as eleições de 2026, quando pode disputar a reeleição ou uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em relação ao desempenho de Muribeca na eleição, bem, ele trouxe temas que estão de acordo com o slogan do Republicanos, "o verdadeiro partido conservador do Brasil", com pitadas de desinformação.

Fez declarações que beiram a homofobia, atacou o fato de o Partido dos Trabalhadores ter orientado voto em Weverson — a despeito de o Republicanos integrar o governo Lula (PT) — e promoveu uma espécie de "guerra santa" pelo apoio de pastores evangélicos.

Mas boa parte dos eleitores gostou desse discurso.

O deputado também explorou uma marca, além do chapéu, que é a fiscalização das unidades de saúde.

Criticou a situação da saúde pública na Serra e fez com que Weverson tivesse que apresentar propostas e fazer promessas.

Muribeca já avisou, no último domingo (27), após o resultado da eleição, que vai continuar "de forma implacável" com a atuação fiscalizadora "na saúde, na segurança e na educação".

Com mandato de deputado até 31 de janeiro de 2027, ele tem potencial para dar trabalho para Weverson como opositor e, a depender do desempenho do pedetista, voltar a enfrentá-lo nas urnas em 2028.