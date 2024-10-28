Guerra religiosa e ideológica não provocou reviravolta na Serra

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputaram 2º turno na Serra Crédito: Vitor Jubini e Carlos Alberto Silva/A Gazeta

Os temas e as estratégias do segundo turno foram diferentes e a disputa, mais acirrada e de nível mais baixo. Mas isso não foi suficiente para suplantar a vantagem do pedetista.

Na primeira etapa do pleito, o protagonismo foi de assuntos mais afeitos ao dia a dia da cidade e aos serviços municipais, além do debate sobre necessidade ou não de renovação no comando da prefeitura.

PT e PL tinham candidatos, Professor Roberto Carlos e Igor Elson, respectivamente. Então coube a eles fazer o discurso mais ideológico.

Só que isso não teve muito peso na campanha. Tanto que o petista e o candidato do PL colheram resultados tímidos nas urnas. Igor, 7,66% dos votos e Roberto Carlos, 3,07%.

No segundo turno, petistas e bolsonaristas escolheram lados, ainda que extraoficialmente. E o tom da campanha mudou.

Muribeca e aliados, vários deles do PL, deram foco a temas como “pauta LGBT” — com desinformação e críticas a quaisquer menções a políticas públicas voltadas a esse segmento — e insuflaram uma “guerra santa” em que o apoio de pastores evangélicos parecia importar muito.

Também atacaram o fato de Roberto Carlos e o PT da Serra terem orientado voto em Weverson. O objetivo foi mobilizar o sentimento antipetista dos eleitores.

Weverson, por sua vez, reagiu curvando-se a tudo isso como forma de contra-ataque.

Em um dos últimos lances da disputa no segundo turno, um traficante foi baleado em meio a uma carreata de Muribeca , em Central Carapina. Logo após ouvir o barulho dos disparos, o então candidato a prefeito publicou um vídeo nos stories do Instagram dizendo ter sido vítima de uma tentativa de homicídio — em seguida, apagou o vídeo — e até registrou, num boletim de ocorrência, que “era o alvo” do ataque.

Weverson usou a história contra o adversário no debate da TV Gazeta, 48h antes da votação no segundo turno e o acusou de “tentar enganar a polícia”.

Os piores momentos da campanha, na minha avaliação, foram a exclusão dos LGBT do plano de governo de Weverson e o atentado contra Muribeca que foi sem nunca ter sido.

Como o pedetista chegou ao segundo turno com 35 mil votos a mais que Muribeca, a mudança de tom na corrida teve o objetivo de provocar uma virada.