A vitória de Vidieverson na Serra

O resultado do primeiro turno, que teve como mais votados o candidato do PDT e Pablo Muribeca, do Republicanos, mostrou que a população decidiu pôr fim ao revezamento entre Vidigal e Audifax Barcelos (PP), que governaram a cidade durante 28 anos.
O atual prefeito apontou questões familiares, o estado de saúde da esposa, como a razão para ter optado por não concorrer, mas talvez tenha percebido que se partisse para o embate contra Audifax, o principal beneficiado seria Muribeca.
O republicano seria o único capaz de fazer com que, em 2025, o prefeito não fosse um dos dois tradicionais políticos da cidade.
Com Weverson na jogada, Muribeca adotou esse discurso, mas teve que adaptá-lo. Apresentou-se como “a mudança de verdade”.
Já o candidato do PDT designou-se “a mudança segura”.
Os eleitores, que já haviam optado por alguma oxigenação no comando do Executivo municipal, tiveram, no segundo turno, que escolher em qual tipo de mudança apostar.
E escolheram a mudança ligada a um velho conhecido.
Vidigal está no quarto mandato como prefeito da Serra e esta é a segunda vez que ele consegue emplacar um pupilo na prefeitura.
Vinte anos atrás, o apadrinhado foi Audifax, então um ex-secretário municipal técnico, sem experiência nas urnas. Audifax foi eleito em 2004, assim como Weverson, graças a Vidigal.
O ex e o atual prefeito romperam em 2008, quando Vidigal não deixou o então aliado disputar a reeleição. Os dois tornaram-se arquirrivais.
UNHA E CARNE
Durante toda a campanha de 2024, no primeiro e no segundo turnos, Weverson e Vidigal foram unha e carne.
Houve até exageros, como quando o programa de rádio no horário eleitoral de Weverson foi protagonizado pelo atual prefeito, em vez de ser ocupado pelo candidato.
Nas peças de campanha, parecia até que Weverson era vice de Vidigal. A verdadeira vice na chapa, a delegada aposentada da Polícia Civil Gracimeri Gaviorno (MDB), ficou de escanteio.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.