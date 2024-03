Vidigal lança Weverson Meireles como pré-candidato a prefeito da Serra

No quarto mandato não consecutivo como prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) poderia tentar a reeleição em 2024. Mas decidiu lançar o próprio chefe de gabinete, Weverson Meireles, para disputar o comando do Executivo municipal.



Meireles é também o presidente estadual do PDT. Jovem, vai fazer 33 anos na próxima segunda-feira, ele nunca concorreu a um cargo eletivo.