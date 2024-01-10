Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Benefício maior

Câmara da Serra aprova aumento no vale-alimentação para vereador e servidor

Foi aplicado aos benefícios dos servidores do Executivo e do Legislativo municipal aumento de 23%, quase cinco vezes acima da inflação do ano passado
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

10 jan 2024 às 20:41

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 20:41

Câmara da Serra aprovou na terça-feira (10) um aumento de 23,1% no auxílio-alimentação dos servidores, que vai passar de R$ 650 para R$ 800. O acréscimo de R$ 150 no benefício atinge quase 11 mil servidores do Executivo municipal e vai custar quase R$ 20 milhões a mais aos cofres da cidade em 2024. 
Câmara Municipal da Serra
Câmara Municipal da Serra: votação em sessão extraordinária Crédito: Fernando Madeira
Os vereadores aproveitaram o projeto, que é de autoria da prefeitura, e aprovaram uma emenda estendendo o mesmo percentual de reajuste (23,1%) para o auxílio-alimentação dos servidores da Câmara da Serra.  Essa medida atende a 428 servidores, incluindo os 23 vereadores.
Segundo o estudo de impacto, o valor do tíquete no Legislativo passará a ser de R$ 1.230. Atualmente é R$ 999. 
Na justificativa do texto, o Executivo municipal argumenta que o aumento é uma "valorização do funcionalismo público municipal" tendo em vista o aumento nos preços dos alimentos no último ano. O IPCA (índice que mede a inflação) foi de 4,68% até novembro de 2023. Ou seja, o aumento dado aos servidores – do Executivo e do Legislativo – é quase cinco vezes a inflação. 
Câmara da Serra aprova aumento no vale-alimentação para vereador e servidor
Tanto o projeto de lei quanto a emenda foram aprovados por unanimidade em sessão extraordinária, já que a Câmara está de recesso.  Para começar a valer, o texto precisa ser sancionado pelo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Serra Câmara da Serra Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados