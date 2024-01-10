Câmara da Serra aprova aumento no vale-alimentação para vereador e servidor

Os vereadores aproveitaram o projeto, que é de autoria da prefeitura, e aprovaram uma emenda estendendo o mesmo percentual de reajuste (23,1%) para o auxílio-alimentação dos servidores da Câmara da Serra. Essa medida atende a 428 servidores, incluindo os 23 vereadores.

Segundo o estudo de impacto, o valor do tíquete no Legislativo passará a ser de R$ 1.230. Atualmente é R$ 999.

Na justificativa do texto, o Executivo municipal argumenta que o aumento é uma "valorização do funcionalismo público municipal" tendo em vista o aumento nos preços dos alimentos no último ano. O IPCA (índice que mede a inflação) foi de 4,68% até novembro de 2023. Ou seja, o aumento dado aos servidores – do Executivo e do Legislativo – é quase cinco vezes a inflação.