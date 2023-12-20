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Briga interna

Prefeito da Serra comenta racha com vice: 'Por isso não tiro férias'

Relação entre Sérgio Vidigal e Thiago Carreiro azedou cerca de um ano após a chapa vencer as eleições em 2020

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 14:42

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 dez 2023 às 14:42
Sérgio Vidigal, prefeito da Serra, durante entrevista à Rádio CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), diz que não tira férias desde o início do mandato. Isso porque rompeu com o vice-prefeito  da cidade, Tiago Carreiro (União Brasil), cerca de um ano depois de ser eleito. Thiago chegou a ser secretário municipal de Turismo, mas A Gazeta apurou que a relação azedou quando ele decidiu concorrer ao cargo de deputado federal em 2022 e disputou o eleitorado serrano com a ex-deputada Sueli Vidigal (PDT), mulher do prefeito da Serra. 
Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (20), o prefeito acrescentou que a desavença se acirrou quando, segundo Vidigal, Carreiro passou a ser crítico à gestão dele no município. Ou seja, teria virado um opositor dentro da prefeitura. 
"Na eleição de governador e de presidente (2022), meu vice buscou outro caminho que não era o caminho que estávamos construindo na gestão. A gente respeita a opção que ele tomou e acho que o afastamento não foi feito por nós, foi dele. Ele faz um papel de oposição ferrenha (à gestão de Vidigal), e a gente respeita isso", disse. 
Como a função do vice é, grosso modo, a de substituir o prefeito quando este se ausenta, a solução encontrada pelo prefeito foi não se ausentar.  
"Isso exige que eu não tire férias. Se você acabou de interpretar que tem posicionamentos diferentes em relação à condução de uma gestão, você há de convir que seria irresponsabilidade minha alguém mudar o modelo de gestão nesse momento", relatou.

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O prefeito afirmou ainda que o vice não participa das reuniões ou eventos da prefeitura, mas disse que elas são abertas, públicas. "Ele criou uma opção, ele se colocou numa oposição a Casagrande, e a gente é parceiro do Renato Casagrande", apontou.
No Instagram de Carreiro, há um vídeo fixado no topo da página em que ele explica a situação com Vidigal a partir de seu ponto de vista. Ele admite que é "inusitado" o fato de ele fazer cobranças à própria prefeitura. Mas diz que foi a gestão atual que iniciou o movimento para isolá-lo. 
"Tiraram meus assessores, tiraram meu espaço na prefeitura, meu direito a fala nos eventos da prefeitura. Se não me engano, até meu nome das placas estão retirando. E eu tinha uma escolha: ou eu me isolo, fico quieto e aceito do jeito que está ou eu participo com os recursos que eu tenho. E, para o desespero deles, eu anuncio que eu vou continuar fiscalizando e muito essa prefeitura", diz na postagem. 
Em outro vídeo, publicado em 16 de dezembro. Carreiro critica o dinheiro gasto em um evento da prefeitura, o Serra + Cidadã, que é um mutirão onde são oferecidos serviços como emissão de Carteira de Identidade, cadastro ou atualização no Cadúnico, orientação jurídica e do Procon. 
Ele diz que o dinheiro gasto com a instalação da estrutura do evento poderia ter sido investido em outras áreas da prefeitura, como climatização das salas de aula e ampliação dos atendimentos médicos. 

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