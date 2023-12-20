AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte do ES

Câmara do ES aprova auxílio-nascimento e outros benefícios a vereadores

Projeto de lei que cria novo plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal de Aracruz, institui, entre outros pontos, o pagamento de diversos auxílios, inclusive para os parlamentares

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 14:05

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 dez 2023 às 14:05
Câmara Municipal de Aracruz
Câmara Municipal de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View
A Câmara de Aracruz aprovou projeto de lei que cria um novo plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal e institui o pagamento de diversos benefícios, inclusive para os próprios vereadores, como auxílio-natalidade — que é pago em caso de nascimento de filho — e assistência à saúde.
Aos “agentes políticos, detentores de mandato eletivo”, isto é, aos vereadores do município, serão pagos os seguintes benefícios:
  • gratificações e adicionais
  • diárias
  • ajuda de custo
  • auxílio–funeral
  • auxílio–natalidade
  • auxílio–creche
  • auxílio–alimentação
  • assistência à saúde
Já os servidores terão direito, além desses benefícios, auxílio-doença e vale transporte, de acordo com o Projeto de Lei 71/2023, de autoria da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Alexandre Manhães (Republicanos).
Os servidores receberão ainda: gratificação de função, gratificação de desempenho funcional, gratificação por representação, gratificação natalina, gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva e comissões especiais de trabalho; gratificação de gabinete, adicional de férias, adicional noturno e adicional por tempo de serviço.
Da lista de gratificações, os parlamentares, especificamente, terão direito ao adicional de férias e à gratificação natalina.
A proposta, que foi aprovada na última sessão ordinária de 2023, realizada na segunda-feira (18), não deixa claro a partir de quando essas regras terão validade. Isto é, não há, no texto, uma explicação se valeria apenas para a próximo mandato, iniciado em 2025, ou os benefícios passariam a ser pagos de imediato, caso o prefeito Doutor Coutinho (Cidadania) sancione o PL. O projeto ainda aguarda análise do chefe do Executivo municipal.

Veja Também

Justiça nega e vereadores podem fiscalizar órgãos públicos da Serra

O projeto, que conta com mais de 100 páginas e 206 artigos, trata ainda da organização da Casa, da descrição dos cargos e funções, entre outros pontos.
Publicação no site oficial da Câmara destaca que o projeto “vem não só para modernizar a estrutura da Casa como também corrigir distorções salariais que persistiam por mais de 30 anos na Casa de Leis.”
Um posicionamento sobre o projeto foi solicitado à Câmara dos Vereadores de Aracruz, que ainda não se manifestou. O texto será atualizado quando houver resposta.

Veja Também

Deputado do ES bate boca com Mourão na Câmara por abraço em Flávio Dino

Alexandre de Moraes prorroga investigação por mais 60 dias de alvos no ES

Viana: reforma dos servidores prevê fim de férias-prêmio e abonos anuais

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Câmara de Aracruz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A estupidez é muito maior do que o sentimento do mal
Imagem de destaque
ES registra alta em crimes de racismo, homofobia e transfobia
Prefeitura Municipal de Vitória
Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados