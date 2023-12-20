Câmara do ES aprova auxílio-nascimento e outros benefícios a vereadores

Câmara Municipal de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View

A Câmara de Aracruz aprovou projeto de lei que cria um novo plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal e institui o pagamento de diversos benefícios, inclusive para os próprios vereadores, como auxílio-natalidade — que é pago em caso de nascimento de filho — e assistência à saúde.

Aos “agentes políticos, detentores de mandato eletivo”, isto é, aos vereadores do município, serão pagos os seguintes benefícios:

gratificações e adicionais

diárias

ajuda de custo

auxílio–funeral

auxílio–natalidade

auxílio–creche

auxílio–alimentação

assistência à saúde

Já os servidores terão direito, além desses benefícios, auxílio-doença e vale transporte, de acordo com o Projeto de Lei 71/2023 , de autoria da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Alexandre Manhães (Republicanos).

Os servidores receberão ainda: gratificação de função, gratificação de desempenho funcional, gratificação por representação, gratificação natalina, gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva e comissões especiais de trabalho; gratificação de gabinete, adicional de férias, adicional noturno e adicional por tempo de serviço.

Da lista de gratificações, os parlamentares, especificamente, terão direito ao adicional de férias e à gratificação natalina.

A proposta, que foi aprovada na última sessão ordinária de 2023, realizada na segunda-feira (18), não deixa claro a partir de quando essas regras terão validade. Isto é, não há, no texto, uma explicação se valeria apenas para a próximo mandato, iniciado em 2025, ou os benefícios passariam a ser pagos de imediato, caso o prefeito Doutor Coutinho (Cidadania) sancione o PL. O projeto ainda aguarda análise do chefe do Executivo municipal.

O projeto, que conta com mais de 100 páginas e 206 artigos, trata ainda da organização da Casa, da descrição dos cargos e funções, entre outros pontos.

Publicação no site oficial da Câmara destaca que o projeto “vem não só para modernizar a estrutura da Casa como também corrigir distorções salariais que persistiam por mais de 30 anos na Casa de Leis.”