Câmara do ES aprova auxílio-nascimento e outros benefícios a vereadores

Projeto de lei que cria novo plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal de Aracruz, institui, entre outros pontos, o pagamento de diversos auxílios, inclusive para os parlamentares

A Câmara de Aracruz aprovou projeto de lei que cria um novo plano de cargos e carreiras dos servidores do legislativo municipal e institui o pagamento de diversos benefícios, inclusive para os próprios vereadores, como auxílio-natalidade — que é pago em caso de nascimento de filho — e assistência à saúde.

Aos “agentes políticos, detentores de mandato eletivo”, isto é, aos vereadores do município, serão pagos os seguintes benefícios:

Já os servidores terão direito, além desses benefícios, auxílio-doença e vale transporte, de acordo com o Projeto de Lei 71/2023 , de autoria da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Alexandre Manhães (Republicanos).

A proposta, que foi aprovada na última sessão ordinária de 2023, realizada na segunda-feira (18), não deixa claro a partir de quando essas regras terão validade. Isto é, não há, no texto, uma explicação se valeria apenas para a próximo mandato, iniciado em 2025, ou os benefícios passariam a ser pagos de imediato, caso o prefeito Doutor Coutinho (Cidadania) sancione o PL. O projeto ainda aguarda análise do chefe do Executivo municipal.