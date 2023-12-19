Alexandre de Moraes prorroga investigação por mais 60 dias de alvos no ES

Jackson Rangel, Max Pitangui, Fabiano Oliveira e Armandinho Fontoura foram alvo de mandado de prisão em operação autorizada pelo STF Crédito: Divulgação

A Polícia Federal terá mais 60 dias para concluir a investigação a respeito do vereador de Vitória Armandinho Fontoura, do jornalista Jackson Rangel, do radialista Max Pitangui e do pastor Fabiano Oliveira. A Gazeta apurou junto a fontes que, mesmo um ano após as prisões dos investigados, decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a PF ainda não enviou o relatório final com as conclusões sobre o que foi encontrado a respeito deles.

Em 15 de dezembro, quando foram cumpridos os mandados de prisão de Jackson e Armandinho , a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços no Espírito Santo, inclusive nos gabinetes de Armandinho, na Câmara de Vitória, do então deputado Carlos Von e do deputado Capitão Assumção, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Desde então, Jackson, Armandinho e Fabiano estavam na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana e Max, no presídio da Papuda, em Brasília.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou as prisões, se baseou em requerimentos apresentados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A suspeita é de que os alvos formariam uma milícia digital para propagar fake news (desinformação) e que teriam promovido ataques às instituições democráticas, notadamente o STF, por meio de postagens nas redes sociais.

Apesar de a prisão ter se estendido por um ano, até o momento nenhum deles foi formalmente acusado ou julgado e, por se tratar de uma prisão preventiva e de medidas cautelares (tornozeleira), não há duração máxima.