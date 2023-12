Alexandre de Moraes prorroga investigação por mais 60 dias de alvos no ES

Nesse prazo, a Polícia Federal terá que encaminhar relatório final a respeito dos investigados no Inquérito das Fake News no Espírito Santo

A Polícia Federal terá mais 60 dias para concluir a investigação a respeito do vereador de Vitória Armandinho Fontoura, do jornalista Jackson Rangel, do radialista Max Pitangui e do pastor Fabiano Oliveira. A Gazeta apurou junto a fontes que, mesmo um ano após as prisões dos investigados, decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a PF ainda não enviou o relatório final com as conclusões sobre o que foi encontrado a respeito deles.