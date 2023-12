Alexandre de Moraes manda soltar Armandinho e mais três no ES

Ministro mandou prender o grupo em 15 de dezembro de 2022, sob a acusação de integrarem milícia digital e atacarem o STF nas redes sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou soltar na noite desta segunda-feira (18) o vereador de Vitória Armandinho Fontoura, o jornalista Jackson Rangel, o radialista Max Pitangui e o pastor Fabiano Oliveira, segundo informações apuradas por A Gazeta .

Com exceção de Max, eles estavam detidos há um ano e ainda não tinham sido sequer ouvidos.

Desde então, Jackson, Armandinho e Fabiano estavam na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana e Max, no presídio da Papuda, em Brasília.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou as prisões, se baseou em requerimentos apresentados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A suspeita é de que os alvos formariam uma milícia digital para propagar fake news e que teriam promovido ataques às instituições democráticas, notadamente o STF, através de postagens nas redes sociais.