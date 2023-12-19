Deputado do ES bate boca com Mourão na Câmara por abraço em Flávio Dino

Veja a confusão no vídeo acima. O deputado federal capixaba Gilvan da Federal (PL) discutiu com o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) durante uma votação no plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (19). A discussão entre os congressistas ficou acalorada e foi necessário que assessores separassem os dois e evitassem um confronto físico.

Nas imagens divulgadas pela assessoria do parlamentar do Espírito Santo é possível ouvir que a conversa começou sobre o cumprimento de Mourão ao ministro da Justiça, Flávio Dino, durante a sabatina para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada. Na ocasião, Gilvan divulgou um vídeo criticando o senador por ter falado com Dino.

"Não podemos aceitar que, em momentos como a sabatina do comunista Flávio Dino ontem, tenhamos senadores que se elegeram na direita e na hora de votar se ajoelham para esquerda. Precisamos de senadores corajosos. Precisamos de enfrentamento firme aos comunistas", declarou Gilvan.

Não podemos aceitar que em momentos como a sabatina do comunista Flávio Dino ontem, tenhamos Senadores que se elegeram na Direita e na hora de votar se ajoelham para esquerda. Precisamos de Senadores corajosos. Precisamos de enfrentamento firme aos comunistas!!! pic.twitter.com/m7QR2vmOTg — Gilvan Da Federal (@GilvanDaFederal) December 14, 2023

No vídeo da discussão desta terça-feira (19) é possível ouvir Mourão dizendo que Gilvan poderia ter conversado com antes de publicar o vídeo com as críticas. “Você não me conhece, você poderia ter vindo falar comigo”, afirma Mourão.

O deputado capixaba aponta o dedo para Mourão e ressalta várias vezes: “você foi vice-presidente do Bolsonaro". O senador se queixa da postura de Gilvan, que diz não ter medo por ele ser general. Mourão rebate: "Não tem medo. Aqui é braço!"

A exaltação precisou ser contida por assessores, que afastaram o deputado federal, mas ele saiu de perto do Mourão ainda criticando o senador.