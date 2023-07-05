Gilvan (com bandeira do Brasil) se aproxima e bate boca com Paulo Guedes. Depois, outros deputados separaram os dois Crédito: Reprodução/YouTube

O deputado federal capixaba Gilvan da Federal (PL) se envolveu em uma confusão com o deputado Paulo Guedes (PT-MG) durante sessão na Câmara dos Deputados , na tarde desta quarta-feira (5). Os dois precisaram ser contidos pelos colegas de plenário para não se agredirem fisicamente.

Gilvan e Guedes protagonizaram um bate-boca depois que o capixaba discursou atacando a reforma tributária e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o deputado petista defendeu a reforma e repudiou as falas do parlamentar do PL contra Lula.

Ao discursar em plenário sobre a reforma tributária, o bolsonarista Gilvan disse que essa "é a reforma do dito pai dos pobres, que não é pai dos pobres, é o pai da mentira, é o maior charlatão que existe no nosso país".

"Mentiroso, ex-presidiário, ladrão. 'Faz o L’ aí para comer picanha e cerveja. Vai tomar um aumento em todos os impostos para deixar de ser otário", disse o deputado capixaba. Gilvan já havia adiantado que votará contra a reforma tributária, conforme registrado por A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Deputado do ES quase sai no tapa com petista após atacar Lula na Câmara

Logo depois, foi a vez de Guedes usar o microfone para repudiar a fala de Gilvan e chamá-lo de covarde pelos ataques ao presidente.

"Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Ele (Gilvan) está defendendo aqui uma bolsa-banqueiro. Quem não quer reforma, quer manter o sistema que está aí. É inadmissível ouvir o que ele falou do presidente Lula. O senhor precisa se enrolar numa bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro. Seja homem, rapaz! Você é covarde!", rebateu, ao microfone, o deputado mineiro.