Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negociação na Câmara

Reforma tributária: bancada do ES vai defender compensação por perdas

Deputados federais capixabas se reuniram com o governador Renato Casagrande (PSB), em Brasília, para discutir o texto que pode ser votado esta semana

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 22:21

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 jul 2023 às 22:21
Governador Renato Casagrande (PSB) se reuniu com a bancada federal capixaba para discutir a reforma tributária
Renato Casagrande se reuniu com a bancada federal capixaba para discutir a reforma tributária Crédito: Daniele Bolonha
Com a expectativa de que seja colocada em votação ainda esta semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que trata da reforma tributária nacional, os deputados federais do Espírito Santo passaram boa parte do dia discutindo o tema em reuniões para buscar alterações de alguns pontos para que o Estado tenha compensação para as perdas que terá com as alterações previstas no sistema tributário nacional.
A maioria defende a aprovação da proposta, mas sugere mudanças de alguns itens antes que o texto seja levado ao plenário da Câmara dos Deputados para votação em primeiro turno.
A proposta prevê, entre outros pontos, a unificação de cinco tributos federais, estaduais e municipais (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS), com a substituição deles por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), gerida pela União, e um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido pelos Estados e municípios, além de dar mais transparência e que o pagamento do imposto ocorra no destino e não na origem, como na maioria dos casos atualmente no país.
No final da tarde desta terça-feira (4), os deputados federais capixabas participaram de reunião com o governador Renato Casagrande (PSB), em Brasília, em que foram detalhados os principais pontos que o governo estadual defende para que haja menos prejuízos com a cobrança dos tributos no destino. Ele apresentou aos deputados as preocupações do Estado com esse modelo, principalmente pelo fato de que o pagamento do tributo no destino acaba favorecendo Estados com populações maiores.
Reforma tributária: bancada do ES vai defender compensação por perdas
Dos oito deputados federais que se posicionaram sobre o texto, apenas Gilvan da Federal (PL) e Messias Donato (Republicanos) se disseram contrários. O maior número é dos que defendem ajustes na proposta antes que entre em votação, para reduzir os possíveis prejuízos na arrecadação do Estado: Amaro Neto (Republicanos), Victor Linhalis (Podemos) e Da Vitória (PP).
Mesmo defendendo os ajustes, os deputados Helder Salomão (PT), Gilson Daniel e Paulo Foletto (PSB) se manifestaram a favor do texto, pois acreditam que a reforma tributária é muito importante para o país.
"O que se pretende é pôr fim a essa guerra tributária entre os Estados. Hoje, há mais de R$ 9 trilhões em disputa judicial entre empresas e Estados. Enquanto isso fica na Justiça, não beneficia ninguém. O que se pretende é unificar impostos, simplificar a cobrança e a repartição dos impostos, dar mais transparência", frisa Helder.
Um dos pontos de divergência entre os Estados e o governo federal está no valor do Fundo de Desenvolvimento Regional. Segundo o petista, a União propôs colocar R$ 40 bilhões por ano nesse fundo permanente para compensar especialmente aqueles Estados que perderão os incentivos fiscais concedidos. Já os Estados estão propondo R$ 75 bilhões anuais. 
O texto ainda prevê menor alíquota para saúde, educação e cesta básica, "cashback" para pessoas com renda menor e cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas, que atualmente são isentos.
Da Vitória destacou que a bancada está desde segunda-feira (3) participando de uma série de reuniões sobre o tema e apontando as principais preocupações do Estado. 
Já Gilson Daniel acredita que, n as discussões que têm sido feitas com o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), será possível colocar o texto em votação ainda esta semana. Ele defende que haja união da bancada em torno da proposta. "A reforma não é do governo Lula (PT), não é do Congresso. Ela é do país. É uma reforma para o Brasil e é isso que os parlamentares precisam entender. Precisamos unir forças para que possamos aprovar essa reforma. Não podemos mais pagar imposto sem saber o que estamos pagando. Precisamos de mais transparência", defende o deputado.

Veja Também

Como a reforma tributária vai afetar trabalhador e consumidor?

Alguns representantes da bancada capixaba ainda acompanharam o governador do Estado a um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), também esteve na reunião, em que foram tratadas medidas de compensação para o Estado com as perdas decorrentes da cobrança do imposto no destino e não na origem, além das regras de transição e outros itens previstos no texto da PEC 45/2019.
Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebeu o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e deputados capixabas para discutir reforma tributária
Presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu o governador Renato Casagrande, e deputados para discutir reforma tributária Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

“Quanto mais longa transição, melhor para o Estado”

Entre as séries de agendas cumpridas em Brasília, nesta terça-feira (4), em defesa de garantias para o Estado não ter perdas com texto da reforma tributária, Casagrande ainda participou de um encontro com governadores do Sul e do Sudeste. 
No encontro, ele voltou a falar sobre alguns pontos que já havia mencionado aos deputados federais capixabas. O governador defende que a reforma sem compensação é ruim para o Espírito Santo e alerta que, se ela entrasse em vigência agora, o Estado perderia mais de 20% da receita.
Por isso, defende uma transição federativa longa. Atualmente, o texto prevê um período de 50 anos. “A transição federativa de 50 anos é boa, mas, quanto mais longa a transição, melhor para o Estado, melhor para os municípios”.
Casagrande também defendeu mais participação do Estado no Fundo de Desenvolvimento Regional que será criado com a reforma, para garantir investimentos.
“É fundamental que o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional seja um critério que leve em conta fatores que não seja a população, porque assim nós nos prejudicamos por sermos um Estado pequeno. Então, que seja um PIB per capita invertido ou qualquer outro critério que dê ao Espírito Santo a garantia de receber um volume a mais recursos com o desenvolvimento regional, porque os Estados populosos já vão ganhar com a cobrança no destino”, defende Casagrande.

LEIA MAIS SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária: resistência de governadores e lobby aumentam obstáculos

Economistas e empresários assinam manifesto em apoio à reforma tributária

Reforma tributária: 'Nenhum Estado pode sair perdedor', diz Casagrande

Reforma tributária: ES tenta união com Estados do Centro-Oeste para blindar economia

Reforma tributária: tire suas dúvidas sobre o que muda com nova proposta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Renato Casagrande Helder Salomão Arthur Lira reforma tributária Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados