CEO aos 13 anos, capixaba transforma hobby em vendas para todo o país

Enquanto muitos adolescentes usam a internet apenas para entretenimento, Miguel de Arruda Paste, de 13 anos, utiliza planilhas para calcular custos, administra pedidos online e cria produtos personalizados vendidos para diferentes Estados do país. Dono da “Tudo em 3D”, o morador da Serra transformou a curiosidade por robótica em um pequeno negócio próprio.





Hoje, entre a impressora 3D funcionando por horas e encomendas feitas pela internet, Miguel aprende na prática conceitos de empreendedorismo e educação financeira antes mesmo de entrar no mercado de trabalho.





“Tem gente que entrega a planilha pronta, mas eu fiz a minha própria planilha. Eu coloco o peso do produto e o tempo de impressão dele, e ela já me entrega quanto de energia eu gasto e qual é o custo total. A partir disso, eu precifico”, conta.





O interesse pela impressão 3D surgiu enquanto Miguel desenvolvia projetos de robótica. Sempre que precisava de peças específicas, como rodas, bases ou suportes, precisava comprar os materiais pela internet — e esperar pela entrega dos pedidos.





“Eu pensei que, como em alguns projetos precisava comprar alguma base ou estrutura em plataformas, acabava desanimando um pouco ter que esperar chegar. Aí falei: ‘Talvez a impressora possa me ajudar a criar essa carcaça, essa estrutura para os projetos. E talvez consiga vender uma coisa ou outra pra ganhar uma renda extra e pagar a impressora também’”, relembra.