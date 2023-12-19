Viana: reforma dos servidores prevê fim de férias-prêmio e abonos anuais

Férias-prêmio: a cada dez anos ininterruptos trabalhados, o servidor pode tirar até dois meses de férias a mais.

Abonos anuais: é permitido que o servidor falte ao trabalho sem justificativa seis vezes no ano, contanto que não tenha tido, no ano anterior, nenhuma falta injustificada.

Anuênio: é um adicional por tempo de serviço. A cada ano trabalhado, o servidor recebe aumento de 1%, limitado a, no máximo, 35%

Folga-aniversário: dia de folga concedido no aniversário do servidor.

