Euclério sobre abono a servidores de Cariacica: 'Possibilidade é mínima'

Além da interdição prevista para a BR-101 na Serra, outro trecho da rodovia será bloqueado nesta quinta-feira (6). Desta vez, a operação ocorrerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre 14h e 15h, para a realização de um desmonte de rochas.





Segundo a Ecovias Capixaba, caso seja necessário, o tráfego passará a operar no sistema de pare e siga após a detonação, durante a limpeza da pista. A intervenção integra as obras de duplicação da BR-101.





A concessionária informou que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local.