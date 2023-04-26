Salário de servidores de Cariacica vai aumentar até 192%
Plano de Cargos e Salários
Salário de servidores de Cariacica vai aumentar até 192%
Projeto de lei vai ser enviado pelo prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) à Câmara. Novo Plano de Cargos e Salários é para funcionários efetivos e DTs. Veja as carreiras afetadas e quanto isso vai custar
Prefeitura de Cariacica, em CariacicaCrédito: Ricardo Medeiros
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), vai enviar em maio – provavelmente já no próximo dia 2 – dois projetos de lei à Câmara Municipal. Um é o novo Plano de Cargos e Salários (PCS) para servidores efetivos e DTs (contratados por designação temporária) e o outro é o novo estatuto desses mesmos servidores.
Na prática, a partir de junho, com o aval dos vereadores, os funcionários da prefeitura vão ter reajustes salariais que variam de 30,5% a 192,5%.
A coluna teve acesso, com exclusividade, na terça-feira (25), à tabela que mostra a atual remuneração básica de cada carreira e a proposta que vai ser enviada à Câmara. E ainda aos argumentos da consultoria que projetou o novo PCS.
O plano abarca 1.420 servidores estatutários (efetivos) e 563 DTs, num total de 1.983. Além de 181 aposentados e 13pensionistas que têm direito a paridade e integralidade.
A remuneração dos servidores comissionados não vai mudar. Atualmente, a Prefeitura de Cariacica tem 861 comissionados, que são cargos de livre nomeação e exoneração.
Os maiores reajustes, em termos percentuais, vão ser aplicados justamente às carreiras que já têm os salários mais elevados.
De acordo com o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), contratado pela Prefeitura de Cariacica para prestar consultoria na reforma do PCS, é em relação aos cargos que exigem nível superior que os servidores municipais têm maior defasagem salarial em comparação à média praticada por oito prefeituras pesquisadas.
As prefeituras usadas para fazer o comparativo foram Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Mas quem recebe o menor salário, no valor de um salário mínimo (R$ 1,3 mil), também vai ser contemplado.
Os salários são o vencimento padrão. Mas os servidores recebem também outros valores, conforme mostra o Portal da Transparência. Todos contam com vale-alimentação de R$ 500 mensais. E algumas funções fazem jus a gratificações específicas.
Os coveiros, por exemplo, além do salário de R$ 1,3 mil (pelo valor atual) e os R$ 500 de vale-alimentação, têm R$ 484,80 de gratificação por insalubridade.
Já os fiscais de tributos municipais, hoje com salário de R$ 2.221,74 e novo valor proposto de R$ 3.200,00, têm direito a gratificação por produtividade que, em março de 2023, chegou a R$ 19.756,05 (sim, é o valor para cada fiscal apenas em março).
R$ 21,3 milhões
É quanto o novo Plano de Cargos e Salários vai custar por ano
Implantar o novo plano de cargos e salários vai custar R$ 21,3 milhões aos cofres da Prefeitura de Cariacica por ano, considerando o período de 12 meses.
Em 2023, como vai ser aplicado apenas a partir de junho, o impacto projetado é de R$ 12,4 milhões.
E de onde vai sair esse dinheiro? O prefeito Euclério Sampaio, em entrevista à coluna na noite desta terça, afirmou que aumentou a receita municipal e, por isso, a prefeitura vai conseguir bancar o novo PCS.
Ele disse ainda que o objetivo é tornar os salários mais competitivos em relação ao que é oferecido pelas demais prefeituras da Grande Vitória.
"A gente estava perdendo servidores. Agora, vamos conseguir competir com as outras prefeituras", previu. "Médico, por exemplo, a gente consegue contratar muito pouco. Estamos fazendo justiça", avaliou o prefeito.
Ele contou que o PCS atual, que passou a valer em maio de 2010, não chegou a ser aplicado na prática em relação às promoções na carreira.
E as progressões ocorrem a conta-gotas: "Hoje, o servidor tem que requerer a progressão, a cada três anos. Muita gente esquece, deixa de fazer, e fica sem a progressão. Agora, isso vai ser automático, a cada três anos, para os servidores que atenderem aos critérios".
Os critérios são os mesmos: atingir ao menos 70%, na média de três anos, na avaliação de desempenho anual (é como ter uma nota 7) e estar em efetivo exercício, ser assíduo. Formação acadêmica (pós-graduação, mestrado e doutorado) também conta na hora de progredir na carreira.
LICENÇA-PRÊMIO
Uma novidade é a licença-prêmio. A cada dez anos de serviço, o servidor vai ganhar um mês de férias remuneradas (além das férias anuais a que todos têm direito).
Esse benefício já havia sido concedido aos professores e agora vai ser estendido aos demais funcionários municipais, retroativamente a maio de 2010.
Arquivos & Anexos
Tabela com os novos salários previstos para os servidores da Prefeitura de Cariacica
Veja, aqui, a tabela que vai ser enviada à Câmara Municipal no projeto do novo Plano de Cargos e Salários
A coluna achou curioso o fato de a Prefeitura de Cariacica ter chamado um instituto para ajudar a elaborar o novo Plano de Cargos e Salários.
O Instituto Brasileiro de Administração Municipal é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1º de outubro de 1952, com sede no Rio de Janeiro.
A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação.
O contrato firmado em 2022, com termo aditivo publicado em fevereiro de 2023, é para "prestação de serviços técnicos de assessoria em desenvolvimento institucional, visando realização de Revisão do Estatuto, Reestruturação Administrativa, Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e Definição das Macro Políticas de Avaliação de Desempenho dos Servidores Efetivos e Estáveis da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES".
De acordo com o Portal da Transparência, o valor do contrato é de R$ 505.000,00.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.