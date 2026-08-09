A sala pode não ser perfeita, mas guarda histórias que são únicas

De um modo geral, o poderoso sistema que organiza o que vemos na rede social nos massacra com informações que despertam mais ansiedade que alento, mais agonia que alegria, mais inquietação que tranquilidade.





Nos últimos dias, no entanto, o algoritmo tem sido milagrosamente gentil comigo, trabalhando a favor da minha paz pelo menos num interesse muito específico: as casas reais.





Num dia de sonhos não realizados e expectativas desfeitas, ao passar olhos e dedos por endereços variados, vejo um apanhado de lares comuns. Como o meu, eles têm estante à espera de arrumação, luz à espera de reforço, um descascado na parede à espera de argamassa com um texto em letras grandes dependurado no meio.