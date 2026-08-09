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Ana Laura Nahas

A sala pode não ser perfeita, mas guarda histórias que são únicas

Nas casas normais como na vida que acontece fora do algoritmo, os tropeços e desvios não definem o caminho inteiro

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 04:30

Públicado em 

09 ago 2026 às 04:30
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas
De um modo geral, o poderoso sistema que organiza o que vemos na rede social nos massacra com informações que despertam mais ansiedade que alento, mais agonia que alegria, mais inquietação que tranquilidade. 

Nos últimos dias, no entanto, o algoritmo tem sido milagrosamente gentil comigo, trabalhando a favor da minha paz pelo menos num interesse muito específico: as casas reais.

Num dia de sonhos não realizados e expectativas desfeitas, ao passar olhos e dedos por endereços variados, vejo um apanhado de lares comuns. Como o meu, eles têm estante à espera de arrumação, luz à espera de reforço, um descascado na parede à espera de argamassa com um texto em letras grandes dependurado no meio. 

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Como uma coisa puxa a outra, vejo imagens de salas, banheiros, quartos e cozinhas que também têm azulejos gastos pelo correr do tempo, cortinas que carecem de bainha, uma lava-louças inoperante por pura falta de manutenção.

Dois cliques depois, leio o depoimento da moça que decidiu, ao entrar em casa, ver primeiro o abrigo e só depois a desordem, primeiro a paz e só depois as bordas roídas pelo cupim insistente, primeiro a planta que herdou da mãe e só bem depois a gambiarra do vidro vacilante colado com fita crepe.

É assim na lei do poderoso sistema que organiza o que vemos na rede social: quanto mais você consome um assunto, mais ele aparece diante de você. 

Por essa lógica, se vemos um conteúdo que desperta mais inquietação que calmaria, recebemos mais ansiedade na sequência. Ao acessar um material gentil - ufa! -, surgem outros que tornam a navegação um pouco mais leve.

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Parecia ser este o recado do algoritmo milagrosamente gentil naquele dia de bateria social derrubada. Que a gente pode não ter a sala perfeita, mas tem a mesa trazida de longe com uma baita história dentro. Que a estante ao lado pode não ser a estante perfeita, mas tem os discos acumulados gerações afora, as peperômias de boa cepa, os retratos de uma família feliz ao seu modo. 

Ajeitar as coisas faz parte do percurso: arruma, conserta, duvida, admira, desgosta, arruma de novo, curte o que vê. E olha que talvez eu nem esteja falando só de geometria doméstica, estante, argamassa, lava-louças, peperômias de boa cepa e cupim insistente… 

Nas casas normais como na vida que acontece fora do algoritmo, os tropeços e desvios não precisam definir o caminho inteiro.

Ana Laura Nahas

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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