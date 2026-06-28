"Ensaio Sobre a Cegueira" do Grupo Galpão inquieta e convoca a seguir

Havia muito a digerir e pouco a dizer no final daquela história sobre cegueira, humanidade e barbárie encenada pelo grupo de teatro primeiro no palco e depois entre os andaimes do prédio em reforma.





A maioria de nós estava emocionada com a beleza da cena e a força do momento. Eu estava especialmente tocada com o tamanho da verdade de uma história que me afeta a todo encontro que temos.





A versão do Grupo Galpão para o “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago, é daquele tipo de arte que nos inquieta, ilumina, faz pensar e convoca a seguir.