Novo projeto para mulheres estreia em Vitória em setembro; veja como será

De uma conversa despretensiosa entre três amigas em um bar no Centro de Vitória nasceu uma ideia que, para elas, parecia simples, mas revelava uma ausência na cidade: onde estão os espaços pensados de verdade para mulheres?





Foi a partir dessa pergunta que nasceu as Madres, um projeto criado por mulheres e pensado para mulheres, que chega a Vitória com uma proposta que reúne festas, gastronomia, música e experiências em um ambiente de celebração, conexão e liberdade.





Mais do que criar uma nova festa, as Madres quer construir uma comunidade. A proposta é oferecer um espaço onde mulheres possam se encontrar, se reconhecer e se sentir pertencentes. Afinal, sair, dançar, comer, beber, ouvir música e conhecer novas pessoas também são formas de criar conexões e ocupar a cidade.





O primeiro capítulo dessa história será marcado pelo Marco Zero, primeira edição do projeto, que acontece no dia 6 de setembro de 2026, no Perro Lokko, no Centro de Vitória. Inclusive, é o mesmo bar onde a ideia surgiu.





A escolha do local tem um significado especial para as criadoras. Foi ali que Ana Carolina, Carla e Gabriella tiveram a conversa que deu origem ao projeto. Agora, o espaço volta a ser cenário da história, desta vez para transformar aquela ideia em realidade e abrir as portas para outras mulheres.