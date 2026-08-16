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Madres

Novo projeto para mulheres estreia em Vitória em setembro; veja como será

Sair, dançar, comer, beber e conhecer pessoas, é o que o projeto MADRES pretende oferecer para mulheres
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 08:00

Projeto MADRES, voltado para reunir mulheres
Projeto MADRES, voltado para reunir mulheres Felipe Estevão e Analu Szajnbrum

De uma conversa despretensiosa entre três amigas em um bar no Centro de Vitória nasceu uma ideia que, para elas, parecia simples, mas revelava uma ausência na cidade: onde estão os espaços pensados de verdade para mulheres?


Foi a partir dessa pergunta que nasceu as Madres, um projeto criado por mulheres e pensado para mulheres, que chega a Vitória com uma proposta que reúne festas, gastronomia, música e experiências em um ambiente de celebração, conexão e liberdade.


Mais do que criar uma nova festa, as Madres quer construir uma comunidade. A proposta é oferecer um espaço onde mulheres possam se encontrar, se reconhecer e se sentir pertencentes. Afinal, sair, dançar, comer, beber, ouvir música e conhecer novas pessoas também são formas de criar conexões e ocupar a cidade.


O primeiro capítulo dessa história será marcado pelo Marco Zero, primeira edição do projeto, que acontece no dia 6 de setembro de 2026, no Perro Lokko, no Centro de Vitória. Inclusive, é o mesmo bar onde a ideia surgiu.


A escolha do local tem um significado especial para as criadoras. Foi ali que Ana Carolina, Carla e Gabriella tiveram a conversa que deu origem ao projeto. Agora, o espaço volta a ser cenário da história, desta vez para transformar aquela ideia em realidade e abrir as portas para outras mulheres.

Serviço

MADRES - Marco Zero/Primeiro Evento

Data: 06 de setembro (domingo)

Local: Perro Lokko - Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória.

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