Mulheres em situação de rua recebem implante contraceptivo Implanon em Vila Velha

Dez mulheres em situação de rua, atendidas pelo Centro Pop de Vila Velha, receberam o implante contraceptivo subdérmico (Implanon). A iniciativa, segundo a prefeitura, busca garantir que o direito de decidir sobre a própria reprodução chegue a uma população em uma condição de maior vulnerabilidade. Ainda de acordo com a administração municipal, a inserção do implante é realizada somente após manifestação de interesse da paciente e com seu consentimento.





Com eficácia de até três anos, o Implanon é um método contraceptivo de longa duração inserido sob a pele do braço, dispensando o uso diário de medicamentos e reduzindo a necessidade de retornos frequentes às unidades de saúde.





A ação foi conduzida por equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Consultório na Rua, serviço que atua justamente para garantir assistência à saúde à população em situação de rua. O atendimento busca assegurar que essas mulheres tenham acesso ao mesmo cuidado disponível para toda a população, respeitando suas escolhas e necessidades.