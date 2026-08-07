Como Colatina “salvou” a candidatura de Sérgio Meneguelli

“Minha mãe me ensinou que palavra de homem não precisa ser assinada. É no fio do bigode”, disse Renzo Vasconcelos, na noite de quarta-feira (5), ao anunciar que o PSD ficaria neutro na eleição para governador e bancaria a candidatura de Sérgio Meneguelli a senador. Ao optar por esse caminho, Renzo de fato cumpriu sua palavra com Meneguelli. Mas isso não muda dois fatos.





Fato 1





Até a manhã de quarta-feira, sob a condução de Renzo, o PSD caminhava firmemente para outra solução: entrar na coligação do Republicanos, apoiar Lorenzo Pazolini para governador e emplacar Lívia Vasconcelos (esposa de Renzo) como candidata a vice de Pazolini; neste caso, Meneguelli não teria sido candidato a senador, por falta de espaço para ele nessa coligação. A candidatura dele esteve, verdadeiramente, por um fio.





Sob condição de anonimato, fontes dos dois partidos vão além, incluindo articuladores políticos do PSD e do Republicanos diretamente envolvidos nas tratativas. Segundo tais fontes, o acordo nesse sentido chegou a ser fechado na véspera, em reunião do casal Vasconcelos com Pazolini e Erick Musso (sem a presença de Meneguelli).





Fato 2





Na tarde de quarta-feira, houve uma grande reviravolta nos bastidores, daquelas que só a política é capaz de produzir. O fio do novelo se desenrolou. Nas derradeiras horas antes da convenção do PSD, o acordo de boca feito na véspera foi desfeito.





Desfeito em favor de Meneguelli, cuja candidatura prevaleceu, e em desfavor de Lívia Vasconcelos, que queria ser candidata a vice, mas, no fim das contas, não será.





O protagonista do “desfazimento” foi Renzo.





E por que, então, desfez-se o acordo com o Republicanos?





Em uma palavra, Colatina.





É por isso que, no título deste artigo, dissemos que foi Colatina quem salvou a candidatura de Meneguelli. Não nos referimos literalmente ao município, tampouco ao povo colatinense.





O que salvou Meneguelli, na verdade, foi a conjuntura política muito específica de Colatina, cidade governada por ele por um mandato, de 2017 a 2020, e por Renzo desde 2025.





Para ser ainda mais específico, o que o salvou foi o tabuleiro eleitoral do próximo pleito municipal, em 2028, quando Renzo buscará a reeleição.





“Sim, o acordo estava fechado. O que houve foi uma reviravolta de última hora promovida pelas circunstâncias locais bairristas de Colatina”, atesta um operador de bastidores do PSD que esteve em Vitória nos últimos dias especialmente para participar das tratativas finais.





A mesma fonte se permite fazer uma piada: “Eu não fazia ideia, mas aparentemente é Colatina que é a verdadeira ‘capital secreta do mundo’, não Cachoeiro de Itapemirim!”





Isso devido à importância que o cenário paroquial colatinense desempenhou no episódio em questão, a ponto de influenciar decisivamente a eleição para o Senado e até, indiretamente, a eleição para o Palácio Anchieta.