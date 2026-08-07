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Show internacional

Banda americana Hoobastank fará primeiro show no ES como atração principal do Festival Somos Rock

Evento ainda conta Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas; ingressos serão liberados em breve
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 05:50

Banda americana ficou famosa durante os anos 2000, e desembarca em Vila Velha no mês de novembro
Banda americana ficou famosa durante os anos 2000, e desembarca em Vila Velha no mês de novembro Reprodução Instagram @hoobadougrobb

Os fãs capixabas de rock já podem aquecer a voz para cantar "The Reason". Pela primeira vez no Espírito Santo, a banda norte-americana Hoobastank será a principal atração da terceira edição do Festival Somos Rock, que acontece no dia 1º de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha.


Além da estreia internacional, o festival reúne grandes nomes que marcaram diferentes gerações do rock nacional, como Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas. A programação também contará com artistas capixabas, que serão anunciados em breve.


Com início às 14h, o evento terá praça de alimentação, espaços de convivência, ativações e área kids. A classificação é livre, e crianças poderão participar acompanhadas pelos responsáveis. A venda de ingressos será realizada pela plataforma oficial do festival, com datas e valores a serem divulgados em breve.


Conhecida mundialmente pelo sucesso "The Reason", um dos maiores hinos do rock dos anos 2000, a Hoobastank fará um show inédito para o público capixaba. O repertório deve reunir clássicos da carreira, como "Crawling in the Dark", "Running Away", "Out of Control" e outros sucessos que consolidaram a banda como um dos principais nomes do rock alternativo da década.

SERVIÇO

Festival Somos Rock 

Cidade: Vila Velha

Local: estacionamento do Shopping Vila Velha

Data: 1º de novembro Horário: a partir das 14h 

Atrações: Hoobastank Os Paralamas do Sucesso Paulo Ricardo CPM 22 Detonautas

Classificação: livre Ingressos: obrigatórios a partir dos 15 anos; Vendas: sexta 12h - TicketBolt

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