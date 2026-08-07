Trump prefere guerra ideológica com Brasil a interesse estratégico dos EUA no país, diz analista

O medo que eu tenho, não só em relação ao Brasil, mas à América Latina em geral, é que se estagne nesse patamar de fornecedor de commodities, bens agrícolas e minerais, que ao longo da história sempre foi a armadilha. O sonho de industrialização em meados do século 20 era exatamente para escapar desse papel subordinado. Acho que o Brasil e os outros países da região têm muito mais a fazer para subir na cadeia de valor agregado: a transformação digital, uma força de trabalho mais educada, mais treinada, com mais habilidades.