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Música

Rock in Rio colocará novos ingressos à venda para todas as datas de 2026

Entradas para shows de headliners já esgotados, como Elton John, Calvin Harris e Maroon 5, estarão disponíveis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 13:01

Maroon 5 fará show gratuito em São Paulo
Ingressos para a data com Maroon 5 estarão disponíveis novamente. Foto: Steve Marcus / Reuters / Folhapress

O Rock in Rio divulgou que novos ingressos serão vendidos para todos os dias da edição de 2026. A venda começará na próxima quinta-feira, 6 de agosto, às 12h, pela plataforma Ticketmaster. Segundo a organização do festival, essa será a última chance de comprar ingressos para todos os dias.


É que os dias 6, 7, 11 e 12 de setembro, que terão como headliners Calvin Harris, Elton John, a banda Stray Kids e o grupo Maroon 5, respectivamente, estão esgotados e só voltarão a estar disponíveis na venda extraordinária.


Já para os dias 4, 5 e 13, quando se apresentam a banda Foo Fighters, o Avenged Sevenfold e o Twenty One Pilots, as vendas seguem normalmente.


O Rock in Rio costuma liberar ingressos que voltam ao sistema por cancelamentos ou ajustes de lotes.

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