Rock in Rio terá Twenty One Pilots e Zara Larsson no dia 13 de setembro

Abrindo a pista para o último dia do Rock in Rio 2026, no dia 13 de setembro, a Cidade do Rock recebe, em apresentações únicas no Brasil, a estreia do Twenty One Pilots no festival e o retorno da cantora Zara Larsson. Essas são as primeiras atrações anunciadas para os palcos Mundo e Sunset.
Twenty One Pilots, dupla americana formada por Tyler Joseph e Josh Dun, traz ao Brasil sucessos como "Ride", "Stressed Out" e "Heathens", músicas que misturam eletrônica, hip hop, pop e rock alternativo. No ano passado, vieram ao Brasil para três shows, em Curitiba, no Rio e em São Paulo. A dupla toca no palco Mundo.
E Larsson, artista sueca de sucesso, traz hits como "Symphony", "Lush Life" e "Never Forget You", retornando ao festival que se apresentou em 2024. Ela se apresenta no palco Sunset.
Ainda há expectativa da chegada de outros nomes de peso para completarem as apresentações do último dia do evento.
A venda geral dos ingressos começa às 19h do dia 8 de junho, pelo site da Ticketmaster Brasil.