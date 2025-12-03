Música

Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons, João Gomes e mais

A uma semana da venda do Rock in Rio Card, os artistas se juntam aos já anunciados Elton John, Stray Kids e Gilberto Gil

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:58

A cantora Demi Lovato Crédito: lev radin | Shutterstock

O Rock in Rio anunciou novas atrações na noite desta terça-feira, 2. O festival ocorrerá entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O grupo californiano Maroon 5 será o headliner do Palco Mundo no dia 12 de setembro. Liderado pelo vocalista Adam Levine, o grupo é um dos principais nomes do pop rock mundial, com sucessos como Makes Me Wonder, This Love e Moves Like Jagger. O Maroon 5 fará um show exclusivo para fãs nesta sexta-feira, 5, em São Paulo, patrocinado por uma marca de bebidas. A apresentação deve ser uma prévia do show no Rock in Rio no próximo ano.

Atração também no dia 12 de setembro, a cantora Demi Lovato fará seu show no mesmo Palco Mundo. A americana vai mostrar a turnê do álbum, Its Not That Deep, lançado em outubro de 2025. Demi já se apresentou anteriormente no festival em 2022.

A banda britânica Jamiroquai, um clássico da MTV nos anos 1990, se apresentará no Palco Mundo no dia 11 - mesma data do show do grupo coreano Stray Kids. O polêmico vocalista Jay Kay, atualmente com 55 anos, deve mostrar a mistura de funk e acid jazz que marcou a trajetória da banda. Será a segunda vez do Jamiroquai no Rock in Rio - eles estiveram por aqui na edição de 2011.

O folk do Mumford & Sons vai estrear no festival no dia 12 de setembro, quando a banda britânica será a headliner do Palco Sunset. Criado em 2007, o grupo tem na carreira sucessos como Little Lion Man e The Cave.

O brasileiro João Gomes vai levar seu piseiro no dia 12 de setembro, no Palco Sunset. O cantor vai se apresentar acompanhado pela Orquestra Brasileira, que ganhará acréscimo de instrumentos como pífanos e tambores.

Este é o segundo anúncio do Rock in Rio 2026. O anterior revelou as presenças de Elton John, que fará show único no Brasil, dentro do festival, no dia 7 de setembro, no Palco Mundo. Gilberto Gil se apresentará no mesmo dia. O grupo Stray Kids foi anunciado para o dia 11, marcando a entrada do K-pop no festival.

O Rock in Rio ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12, 13 de setembro do ano de 2026. O Rock in Rio Card, ingresso que garante sua presença no festival ,mas o qual você precisa escolher a data mais à frente, começa a ser vendido no dia 9 de dezembro às 19h, na plataforma TicketMaster.

