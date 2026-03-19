Almoço sem carne: 5 receitas saudáveis e fáceis de fazer

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:54
É possível preparar receitas saudáveis, fáceis e deliciosas para o almoço sem utilizar carne, aproveitando a versatilidade e o valor nutricional dos alimentos de origem vegetal. Eles permitem criar uma enorme variedade de pratos, desde opções leves até preparações mais elaboradas. Além de ricos em vitaminas, minerais e fibras, esses ingredientes contribuem para uma alimentação equilibrada e saborosa.
Abaixo, confira 5 receitas saudáveis e sem carne para fazer em casa!
Em uma assadeira, coloque o tofu e a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Em uma tigela grande, distribua os ingredientes em partes: lentilha, grão-de-bico, milho-verde, pepino, tomate, batata-doce e tofu. Regue com o suco de limão e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a cebolinha, o coentro e o manjericão por cima para dar frescor e aroma. Sirva em seguida.
Em um recipiente, cubra o trigo para quibe com água e aguarde cerca de 20 minutos. Escorra bem e aperte com um pano limpo para remover o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Em uma tigela, misture a abóbora, a quinoa, o trigo e o refogado. Acrescente a hortelã, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa homogênea. Unte um refratário com azeite e espalhe a massa, pressionando bem para nivelar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, até ficar firme e levemente dourado por cima. Sirva em seguida.
Purê
Cogumelo
Purê
Coloque as batatas em uma panela com água e cozinhe, em fogo médio, até ficarem bem macias. Escorra. Amasse as batatas ainda quentes até formar um creme. Adicione o leite e o azeite, misturando até ficar bem cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Cogumelo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o cogumelo e cozinhe em fogo alto até dourar e perder a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha. Sirva o purê quente com o cogumelo salteado por cima.
Em um refratário, espalhe o molho de tomate no fundo. Misture com o alho, um fio de azeite, sal, pimenta-do-reino e tomilho. Intercale as rodelas de berinjela, abobrinha, tomate e pimentões, organizando em formato circular ou em fileiras. Regue os legumes com azeite de oliva e finalize com mais tomilho, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até os legumes ficarem macios e levemente dourados. Sirva em seguida.
Em uma tigela grande, coloque o feijão-branco e os legumes. Misture delicadamente. Acrescente o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para incorporar os sabores. Polvilhe salsinha por cima e leve à geladeira por alguns minutos antes de servir, se desejar.
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