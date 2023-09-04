Demi Lovato usa roupa de estilista do ES em show do The Town; saiba quem é

Demi Lovato se apresentou na primeira noite do The Town Crédito: Reprodução @thetownfestival

A capixaba Mayari Jubini fez história mais uma vez. A estilista criou o look usado pela cantora Demi Lovato durante sua apresentação no The Town, no último sábado (2), em São Paulo. A artista, que lançará o disco REVAMPED no próximo dia 15, trouxe um show com muita guitarra e os potentes vocais pelos quais ficou conhecida.

No principal palco do festival de música, a americana cantou para uma multidão usando um look preto e com detalhes das cores da bandeira do Brasil. "O look foi feito de corino e moletom e é todo cheio de recortes. É um corset, uma jaqueta e uma calça. Ele é todo cheio de metais, como ilhoses e argolas. Deu um bom trabalho para aplicar a quantidade de aviamentos. A equipe dela também pediu para ter as cores do Brasil", conta Mayari.

O look usado por Demi Lovato: criação de Mayari Jubini Crédito: Divulgação Mayari Jubini

Essa não é a primeira vez que a estilista veste a estrela. Foi a equipe da cantora que procurou Mayari para criar o figurino da apresentação em São Paulo. "Eles amaram os looks que eu já tinha feito para ela, que usou várias vezes na turnê, e isso foi muito legal. Quando saiu a notícia que ela se apresentaria no The Town, eles me procuraram, me mandaram o estilo do look, e todas as referências que me passaram eram de looks meus", revela.

A primeira vez que Demi Lovato apareceu com um look da capixaba foi para promover o single Skin Of My Teeth, na Times Square, em Nova York. Era um conjunto de vinil com uma estampa inspirada no filme 'Carrie, A Estranha' na calça. A artista pop também usou um look todo vermelho para abrir a turnê Holy Fvck em São Paulo. "Na época, o look da Times Square tinha sido o meu último lançamento. Mandei para os Estados Unidos, ela usou e tivemos a ideia de fazer um look exclusivo para a turnê. Mandei as criações - uma na cor preta e outra peça vermelha - para o Estados Unidos. Quando a peça chegou, eles falaram que ela tinha amado", conta.

HISTÓRIA

Criada no bairro Jardim América, em Cariacica, Mayari Jubini sempre gostou das artes. E, ainda pequena, falava que seria estilista. O desejo virou realidade. "Desde criança tenho muito afeto pelas artes. Acabei entrando em contato com a literatura e o cinema muito cedo. E o desenho era uma forma de me expressar. Falava que seria estilista e acabou dando certo. Como eu gostava muito de arte, acabei usando essa forma de me expressar".

Ainda na adolescência, a capixaba foi chamada para trabalhar como vendedora numa loja de roupas. Lá, conversando com a proprietária, acabou criando peças para o catálogo. "Nesse trabalho comecei a criar, fiz alguns desenhos e executamos as peças", lembra.

Na sequência, Mayari fez faculdade de Moda e foi para São Paulo em busca dos seus objetivos, mas com o dinheiro contado. "Cheguei sem dinheiro de reserva e fui trabalhar. Foi bem complicado no começo, não conhecia ninguém e mal tinha vivenciado a cidade. Só tinha ido a São Paulo uma vez e hoje, quando lembro, eu admiro muito as minhas escolhas", conta a estilista. Na cidade, trabalhou no ateliê Paulo Dolce, considerado um dos principais do país.

Cresci em Jardim América e, para aquele contexto, a moda era muito distante. Se não tivesse essas atitudes, não teria conseguido. A minha realidade financeira era totalmente distante desse universo da moda

Ousadia, futurismo e tecnologia são as marcas da Artemisi, que surgiu no final de 2019. "Criei a marca num contexto não favorável. Não tinha dinheiro para investir, mas sabia que tinha que dar esse passo". A marca surgiu pouco tempo após a morte do pai. "Queria ter meu negócio e dar uma boa qualidade de vida para mim e para a minha mãe. Quero conquistar coisas com a minha marca".