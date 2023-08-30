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Música

Em novo álbum de Luísa Sonza, Demi Lovato canta em português e surpreende os fãs

Cantora gaúcha lança 'Escândalo Íntimo', com 18 faixas inéditas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 09:44

Em novo álbum de Luísa Sonza, Demi Lovato canta em português e surpreende os fãs
Em novo álbum de Luísa Sonza, Demi Lovato canta em português e surpreende os fãs Crédito: Agif/Folhapress/Shutterstock
Luísa Sonza lançou, na noite desta terça-feira (29), o tão aguardado álbum "Escândalo Íntimo". Sucessor de "Doce 22", o novo disco traz uma colaboração com Demi Lovato na faixa "Penhasco2". Mais notável ainda, a norte-americana emocionou ao interpretar em português nesta canção.
"Palavras vazias, pedaços de amor. Soltei tua mão. Tua falta faz eco, você sabe. Reparta comigo essa dor da saudade. Saudade não tem tradução", ecoa a voz de Demi na colaboração, trazendo à vida a narrativa de um término de relacionamento e fazendo uma sutil referência a "Penhasco", do álbum anterior de Luísa.
A estreia oficial do álbum nos palcos será no dia 3 de setembro, no palco Skyline, do The Town. Vale destacar que, um dia antes, Demi também subirá ao palco do festival para sua própria apresentação.
Além da participação especial da norte-americana, "Escândalo Íntimo" também traz outras colaborações de nomes como Marina Sena, Duda Beat e Baco Exu do Blues.
Antes da estreia oficial, o disco só tinha revelado duas das 18 faixas ao público: "Campo de Morango", cujo videoclipe provocativo causou polêmica, e "Principalmente Me Sinto Arrasada", canção reflexiva que aborda a vivência de uma crise de ansiedade.

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