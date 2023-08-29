Capixaba Rafael Gualandi faz sucesso em Terra e Paixão

Os capixabas estão pocando em Terra e Paixão, novela das nove da Rede Globo que está repetindo os índices de audiência do sucesso Pantanal. HZ conversou com Charles Fricks, que chamou a atenção ao interpretar o charmoso Ademir. Agora chegou a vez de conhecer Rafael Gualandi, que vive Enzo, o esperto técnico de TI da trama de Walcyr Carrasco.
Nascido em Vila Velha, o bonitão morou até os 14 anos em Coqueiral de Itaparica. Mesmo fora do Estado, continua em sintonia constante com a terrinha, pois familiares moram em Muqui. Emocionado, Rafael comenta a sua relação de carinho com o ES.
"Tenho uma conexão muito forte com o Estado. Tenho meus amigos, família e gosto sempre de visitá-los, pois renovo energia e memórias da infância. Todas as memórias afetivas são boas. Tive uma infância maravilhosa. Lembrar do Espírito Santo e do que vivi, traz um conforto para o coração", afirmou o artista, em entrevista ao site da TV Gazeta.
Para Rafael, interpretar Enzo - que descobre as maracutaias de Anely (Tatá Werneck) e acaba se apaixonando por ela - é um desafio fascinante. Ele acredita que a experiência de atuar ao lado de grandes atores da dramaturgia nacional é um aprendizado de vida.
"Enzo é um grande presente em minha vida. É um personagem diferente do Rafael, mas que se converge em alguns pequenos lugares e torna nossa conexão emocional mais forte. Trabalhar ao lado de atores incríveis, na Globo, é a realização de um sonho de um menino que saiu do Espírito Santo e agora está nas telinhas", aponta, detalhando algumas características do rapaz.
"Ele é manipulador, sabe jogar com as armas que tem. De tanto ir atrás da Anely para o chefe, acabou se apaixonando. E essa relação deles vai além, tem muita água pra rolar. Espero que Anely dê uma oportunidade para o Enzo (risos)", torce.
Capixaba com orgulho, Rafael Gualandi destaca as belezas naturais e a culinária como pontos que indicaria para todos os que visitam o Estado.
"Indicaria muitas coisas, como as cachoeiras de Alfredo chaves, as praias do litoral Sul, a moqueca capixaba, o festival do congo, conhecer o Convento da Penha, a vista panorâmica do Morro do Moreno, a Serra do Caparaó... Tem tantas coisas que, se o Brasil conhecesse, visitaria todos os anos".
* Com informações da TV Gazeta