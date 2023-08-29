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Talento do ES

Capixaba Rafael Gualandi faz sucesso em Terra e Paixão

Nascido em Vila Velha, o ator vive Enzo, o esperto técnico de TI da trama de Walcyr Carrasco que acaba se apaixonando por Anely, interpretada por Tatá Werneck
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 13:04

Rafael Gualandi, nascido em Vila Velha, interpreta Enzo, o técnico de TI da Cooperativa, em Terra e Paixão
Rafael Gualandi, nascido em Vila Velha, interpreta Enzo, o técnico de TI da Cooperativa, em Terra e Paixão Crédito: Rede Globo/Divulgação
Os capixabas estão pocando em Terra e Paixão, novela das nove da Rede Globo que está repetindo os índices de audiência do sucesso PantanalHZ conversou com Charles Fricks, que chamou a atenção ao interpretar o charmoso Ademir. Agora chegou a vez de conhecer Rafael Gualandi, que vive Enzo, o esperto técnico de TI da trama de Walcyr Carrasco.  
Nascido em Vila Velha, o bonitão morou até os 14 anos em Coqueiral de Itaparica. Mesmo fora do Estado, continua em sintonia constante com a terrinha, pois familiares moram em Muqui. Emocionado, Rafael comenta a sua relação de carinho com o ES. 
"Tenho uma conexão muito forte com o Estado. Tenho meus amigos, família e gosto sempre de visitá-los, pois renovo energia e memórias da infância. Todas as memórias afetivas são boas. Tive uma infância maravilhosa. Lembrar do Espírito Santo e do que vivi, traz um conforto para o coração", afirmou o artista, em entrevista ao site da TV Gazeta.
Para Rafael, interpretar Enzo - que descobre as maracutaias de Anely (Tatá Werneck) e acaba se apaixonando por ela -  é um desafio fascinante. Ele acredita que a experiência de atuar ao lado de grandes atores da dramaturgia nacional é um aprendizado de vida.
"Enzo é um grande presente em minha vida. É um personagem diferente do Rafael, mas que se converge em alguns pequenos lugares e torna nossa conexão emocional mais forte. Trabalhar ao lado de atores incríveis, na Globo, é a realização de um sonho de um menino que saiu do Espírito Santo e agora está nas telinhas", aponta, detalhando algumas características do rapaz.
"Ele é manipulador, sabe jogar com as armas que tem. De tanto ir atrás da Anely para o chefe, acabou se apaixonando. E essa relação deles vai além, tem muita água pra rolar. Espero que Anely dê uma oportunidade para o Enzo (risos)", torce.
Capixaba com orgulho, Rafael Gualandi destaca as belezas naturais e a culinária como pontos que indicaria para todos os que visitam o Estado. 
"Indicaria muitas coisas, como as cachoeiras de Alfredo chaves, as praias do litoral Sul, a moqueca capixaba, o festival do congo, conhecer o Convento da Penha, a vista panorâmica do Morro do Moreno, a Serra do Caparaó... Tem tantas coisas que, se o Brasil conhecesse, visitaria todos os anos".
* Com informações da TV Gazeta

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